Figacitas de manteca, la receta con pocos ingredientes para hacerlas igual que en la panadería

Las figacitas de manteca son uno de los panes más buscados en Argentina para preparar sándwiches caseros con gusto a panadería. Tienen miga suave, corteza muy fina y un sabor levemente dulce que combina perfecto con fiambres, matambre o incluso rellenos simples con mayonesa y tomate.
Con harina común, levadura fresca y manteca se puede lograr un resultado muy similar al de un panadero profesional. La clave está en el sobado de la masa y en respetar los tiempos de fermentación para que queden bien livianas y esponjosas.
Comensales
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Ingredientes
Para las figacitas
- 500 g harina 000
- Un cc agua
- 10 g sal
- 15 g levadura fresca
- Una cda extracto de malta
- 50 g manteca
Para el relleno
- 300 g matambre vacuno
- Mayonesa, c/n.
- 2 tomates perita
Procedimiento
- Integrar todos los ingredientes menos la manteca.
- Integrar y amasar un poco.
- Incorporar la manteca pomada.
- Amasar hasta que quede lisa.
- Bollar la masa entera, tapar y dejar fermentar en un lugar cálido.
- Desgasificar la masa.
- Espolvorear harina en la mesada y estirar con un palote.
- Plegar entre sí y volver a estirar (técnica de sobado para darle tensión a la masa, repetir 3 veces como mínimo).
- Volver a estirar la masa, taparla y dejarla reposar 10 minutos más.
- La masa debe quedar con un cm de grosor.
- Cortar con cortante circular de 8 cm y colocar en una placa enmantecada para horno.
- Dejar fermentar nuevamente, tapadas, hasta que dupliquen su volumen.
- Llevar al horno durante 12/15 minutos a 180°.
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