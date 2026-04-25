ciudad mobile
En vivo
Ciudad MagazineEspectáculos

Figacitas de manteca, la receta con pocos ingredientes para hacerlas igual que en la panadería

Una masa tierna, liviana y apenas dulce, ideal para armar sándwiches clásicos bien argentinos.

Figacitas de manteca, receta
Figacitas de manteca, un clásico de la panadería argentina. Foto: Cucinare TV

Las figacitas de manteca son uno de los panes más buscados en Argentina para preparar sándwiches caseros con gusto a panadería. Tienen miga suave, corteza muy fina y un sabor levemente dulce que combina perfecto con fiambres, matambre o incluso rellenos simples con mayonesa y tomate.

Con harina común, levadura fresca y manteca se puede lograr un resultado muy similar al de un panadero profesional. La clave está en el sobado de la masa y en respetar los tiempos de fermentación para que queden bien livianas y esponjosas.

Comensales
4

Ingredientes

Para las figacitas

  • 500 g harina 000
  • Un cc agua
  • 10 g sal
  • 15 g levadura fresca
  • Una cda extracto de malta
  • 50 g manteca

Para el relleno

  • 300 g matambre vacuno
  • Mayonesa, c/n.
  • 2 tomates perita
La figacita de manteca es ideal para preparar sándwiches. Foto: Cucinare TV
La figacita de manteca es ideal para preparar sándwiches. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

  1. Integrar todos los ingredientes menos la manteca.
  2. Integrar y amasar un poco.
  3. Incorporar la manteca pomada.
  4. Amasar hasta que quede lisa.
  5. Bollar la masa entera, tapar y dejar fermentar en un lugar cálido.
  6. Desgasificar la masa.
  7. Espolvorear harina en la mesada y estirar con un palote.
  8. Plegar entre sí y volver a estirar (técnica de sobado para darle tensión a la masa, repetir 3 veces como mínimo).
  9. Volver a estirar la masa, taparla y dejarla reposar 10 minutos más.
  10. La masa debe quedar con un cm de grosor.
  11. Cortar con cortante circular de 8 cm y colocar en una placa enmantecada para horno.
  12. Dejar fermentar nuevamente, tapadas, hasta que dupliquen su volumen.
  13. Llevar al horno durante 12/15 minutos a 180°.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/

panaderiasandwichRecetas