Chloé Bello volvió a emocionar al hablar de la relación que mantuvo con Gustavo Cerati, una historia breve pero profundamente intensa que quedó marcada para siempre por el ACV de Gustavo Cerati en 2010.

Durante una entrevista en el ciclo Que alguien le avise, de La Casa Stream, la modelo compartió detalles inéditos de su romance con Gustavo Cerati, recordó cómo comenzó el vínculo y reveló que ambos estaban a punto de casarse cuando la vida dio un giro inesperado.

CHLOÉ BELLO Y GUSTAVO CERATI: UNA HISTORIA FUGAZ E INTENSA

Bello contó que el acercamiento no fue inmediato y que el cantante insistió durante años para conquistarla. “Él me correteó cuatro años”, relató entre risas.

En ese entonces, ella tenía 22 años y Cerati 50, una diferencia de edad que inicialmente la hacía dudar. Sin embargo, finalmente aceptó salir con él y todo avanzó a gran velocidad.

“Nos enamoramos y no nos separamos más”, recordó. Según contó, apenas dos semanas después ya convivían. “Fue muy intenso”, resumió sobre aquellos meses que vivieron juntos.

Crédito: Instagram

La modelo definió la relación como profundamente romántica y llena de emoción. Incluso comparó la historia con una tragedia amorosa: “Era como Romeo y Julieta”.

LA BODA EN MARRUECOS QUE NUNCA PUDO SER

Uno de los datos que más sorprendió fue la confirmación de que ya tenían organizado su casamiento en Marruecos.

“Estábamos a dos semanas de casarnos”, confesó Bello, al explicar que el accidente cerebrovascular del músico frenó todos los planes. Cerati permaneció en coma durante más de cuatro años, hasta su fallecimiento en septiembre de 2014.

Chloé Bello y Gustavo Cerati.

EL VESTIDO DE NOVIA QUE TODAVÍA GUARDA CHLOÉ BELLO

La modelo también reveló que aún conserva en su casa el vestido de novia de Chloé Bello que iba a usar en aquella ceremonia.

“Sí, tengo el vestido en casa, todo”, expresó, dejando en claro la carga emocional que todavía mantiene ese recuerdo.

La prenda se transformó con el tiempo en un símbolo de una historia de amor entre Chloé Bello y Gustavo Cerati interrumpida de manera abrupta.