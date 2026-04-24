La reciente entrevista de Benjamín Vicuña con Ángel de Brito en Bondi Live generó repercusión por el tono directo de las preguntas, especialmente cuando el conductor le consultó sin filtro: “¿Siempre fuiste infiel?”.

El actor chileno también fue indagado sobre su pasado sentimental y la posibilidad de volver con alguna de sus exparejas, incluyendo a Pampita, una fantasía recurrente entre sus seguidores. Sin dudarlo, Vicuña fue categórico y descartó cualquier reconciliación.

La tajante respuesta de Pampita cuando le preguntaron por Vicuña (captura de América TV)

Qué dijo Pampita tras la entrevista de Benjamín Vicuña con Ángel de Brito y las preguntas sobre la infidelidad

En medio de ese revuelo mediático, Pampita fue abordada por un cronista de Desayuno Americano durante un evento y no esquivó la consulta sobre la entrevista.

“¿Viste la entrevista que Benjamín le dio a Ángel? Pareciera que a él le molestó un poco esa pregunta. ¿La entendés desde el lado de que vos ahora estás haciendo entrevistas picantes?”, le preguntaron.

Fiel a su estilo, la modelo y conductora fue clara y marcó un límite: “No la vi, pero yo de Benjamín solo hablo como papá. No me meto en otros temas de él”.