En una entrevista que no pasó desapercibida, Benjamín Vicuña se animó a exponer como pocas veces los vaivenes de su vida personal. Invitado al ciclo Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito, el actor quedó en el centro de una situación incómoda cuando el conductor fue al hueso con su pregunta en vivo.

Lejos de esquivar el clima tenso, Vicuña eligió profundizar en su presente emocional y familiar, marcado por una estructura que él mismo definió como difícil de sostener. Y todo esto ocurrió luego de que el presentador le consultara si siempre fue infiel.

“Hace dos años, separado de dos parejas importantes y todo, teníamos un muy buen vínculo. Y y creo que la cagu... en el momento en que le intenté dar consejos a amigos míos”, confesó, con crudeza. Y agregó una frase que resume el peso de su realidad: “No es fácil manejar un barco de las dimensiones que yo manejo”.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

Según explicó, la convivencia armónica que había logrado construir con sus exparejas se vio afectada por múltiples factores: “Dos mujeres exitosas, con los mismos problemas que todos: los hijos, el trabajo… y lamentablemente se desmoronó”, sostuvo, dejando entrever tensiones que trascendieron lo privado.

En ese contexto, el entrevistado remarcó que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos. Con Pampita fue padre de Blanca —fallecida en 2012—, Bautista, Beltrán y Benicio; mientras que con Eugenia “la China” Suárez tuvo a Magnolia y Amancio. Una familia ensamblada, diversa y atravesada por la exposición mediática, que presenta desafíos constantes.

“Creo y espero que con el tiempo se pueda sanar, porque no es sano, es triste”, concluyó el actor, evidenciando que, más allá de las polémicas y las preguntas incómodas, su mayor deseo es recomponer los vínculos y encontrar un equilibrio que hoy parece lejano.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

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¿LE TIRÓ UN PALITO A BENJAMÍN VICUÑA? EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ JUNTO A MAURO ICARDI Y LA FRASE QUE HIZO PENSAR EN WANDA NARA

El video que Eugenia “la China” Suárez subió junto a Mauro Icardi en las redes sociales no pasó desapercibido. En una publicación reciente, la actriz compartió un fragmento de la canción “No me quiero casar” de Bad Bunny, pero fue la frase que eligió para acompañar el posteo lo que desató todo tipo de especulaciones.

“Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no”, cantó Eugenia, un gesto que, lejos de ser inocente, encendió los rumores sobre si la China buscó esas palabras para lanzarle un palito a su ex, Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En el posteo, la China no solo mostró su complicidad con Icardi, sino que también dejó una frase que parece estar cargada de significado cuando Suárez citó una frase que varios seguidores linkearon con la similitus en la famosa frase de la canción de Wanda, Bad Bitch, donde dice “Lo veo y lo quiero”: “Si me gusta, yo lo quiero”, es el fragmento que entonó Eugenia dando que hablar con su actitud.

¡Tremendo!