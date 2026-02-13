Mauro Icardi no para de meter goles en Galatasaray y esta vez no fue la excepción. El delantero convirtió tre goles en la victoria por 5-1 ante Eyüpspor por la 22º jornada de la liga de Turquía y volvió a convertirse en la gran figura de la noche. Y como era de esperarse, los elogios de su pareja, Eugenia “la China” Suárez no tardaron en llegar.

La actriz le dedicó un mensaje de amor a Icardi que encendió las redes. A través de sus historias de Instagram, Eugenia compartió una imagen del futbolista en la cancha, sonriente y con la mano en el pecho, acompañada por una frase tan directa como apasionada: “HAT TRICK. Te amoooo”, escribió junto a un emoji de un corazón encendido.

El posteo no pasó desapercibido. Recién llegada a Turquía, la China dejó en claro que acompaña de cerca el presente profesional del delantero y que la relación atraviesa un momento de máxima exposición y complicidad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, la joven dejó en claro que apuesta fuerte y sin medias tintas. Su declaración pública llega en un momento de alta visibilidad para ambos y con esto, tira por la borda cualquier rumor de crisis.

¡Están a full!

China Suárez: “HAT TRICK. Te amoooo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA MILLONARIA FORTUNA QUE MAURO ICARDI DEBERÍA PAGARLE A WANDA NARA PARA DIVORCIARSE Y CASARSE CON LA CHINA SUÁREZ

El escándalo no da tregua. Mientras crecen los rumores de casamiento entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, se conoció la impactante cifra que el futbolista tendría que pagarle a Wanda Nara para cerrar el divorcio.

La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde detalló qué ocurrió en la última audiencia en Italia: “No llegaron a ningún acuerdo. La próxima audiencia va a ser el 25 de marzo. Y todavía no está firmada la sentencia”, arrancó diciendo la conductora.

El dato no es menor: sin sentencia firme, no hay divorcio. Y sin divorcio, no hay casamiento posible con la China: “Hasta que no termine el divorcio con Wanda, no va a haber casamiento”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

¿Y qué es lo que traba todo? La cifra. Según contó Latorre, la jueza italiana fue clara con los abogados de Icardi: “Todavía acá no hay culpable. No hay sentencia. No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

Una suma millonaria a la que, según Yanina, el delantero “se opone terminantemente”: “Cuando pasó todo el temita del WandaGate con la China, en ese momento Mauro quería que Wanda lo perdone. Entonces, hicieron una división de bienes donde le cedió todo”.

Yanina Latorre: “No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

“Él ahora quiere llevar para atrás esa división de bienes. Pero la jueza le dijo que no”, cerró la presentadora, en medio de esta historia que parece seguir sumando capítulos.