En medio de rumores de infidelidad a la China Suárez, Mauro Icardi desarchivó varias fotos con Wanda Nara en su cuenta de Instagram.
LEÉ MÁS
A partir de ese escándalo, se profundizaron las idas y venidas entre la conductora y el futbolista, con mensajes largos y descargos sobre el vínculo que tienen.
Ahora, Pochi de Gossipeame abrió una cajita en Instagram y sus seguidores hablaron: brindaron teorías conspirativas sobre lo que ocurre entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
TEORÍAS SOBRE LA DESARCHIVADA DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA
Mientras varios seguidores opinaron acerca de los presuntos mensajes de Mauro a Wanda estando borracho, algunos no dejaron pasar la desarchivada de fotos.
Un seguidor fue más allá: “Para mí, ella lo desbloqueó de Instagram para que aparezcan las publicaciones que ella tiene en común con él”. Pochi compartió el contenido y generó revuelo.