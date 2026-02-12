En medio de rumores de infidelidad a la China Suárez, Mauro Icardi desarchivó varias fotos con Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

A partir de ese escándalo, se profundizaron las idas y venidas entre la conductora y el futbolista, con mensajes largos y descargos sobre el vínculo que tienen.

Ahora, Pochi de Gossipeame abrió una cajita en Instagram y sus seguidores hablaron: brindaron teorías conspirativas sobre lo que ocurre entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara también desarchivó fotos con Mauro Icardi de su cuenta de Instagram (Foto: captura de @wanda_nara).

TEORÍAS SOBRE LA DESARCHIVADA DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA

Mientras varios seguidores opinaron acerca de los presuntos mensajes de Mauro a Wanda estando borracho, algunos no dejaron pasar la desarchivada de fotos.

Revelan teorías conspirativas sobre la desarchivada de Wanda Nara y Mauro Icardi en Instagram | Créditos: Instagram @gossipeame

Un seguidor fue más allá: “Para mí, ella lo desbloqueó de Instagram para que aparezcan las publicaciones que ella tiene en común con él”. Pochi compartió el contenido y generó revuelo.