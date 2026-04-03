Después de un mes, Wanda Nara regresó al país y vivió un reencuentro cargado de emoción con sus hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi.
La empresaria aterrizó en Ezeiza junto a Martín Migueles y, sin dar declaraciones a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, se fue directo a su casa en Nordelta.
Allí la esperaban sus cinco hijos, que durante su ausencia quedaron al cuidado de Nora Colosimo, su mamá.
Así fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas
En sus redes sociales, Wanda compartió postales de la vuelta a casa. La primera imagen fue contundente: una pila de valijas envueltas en film rojo en el living, con la palabra “Home” escrita sobre la foto.
Pero el momento más esperado fue el reencuentro con sus hijas. Junto a su abuela Nora, las nenas recibieron una verdadera lluvia de regalos: sets de Hello Kitty, maquillaje, cremas, artículos de belleza y cosmética coreana, todos elegidos especialmente por Wanda en sus viajes.
La empresaria puso el foco en los productos trendy y coleccionables que son furor entre las chicas. La vuelta a la rutina también incluyó escenas cotidianas: Wanda abrazando a una de sus hijas en la cocina mientras preparaba panqueques, y una mesa repleta de souvenirs bajo la leyenda “Llegó mamá”.