Después de un mes, Wanda Nara regresó al país y vivió un reencuentro cargado de emoción con sus hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi.

La empresaria aterrizó en Ezeiza junto a Martín Migueles y, sin dar declaraciones a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, se fue directo a su casa en Nordelta.

Allí la esperaban sus cinco hijos, que durante su ausencia quedaron al cuidado de Nora Colosimo, su mamá.

Wanda Nara y Martín Migueles. Foto: Instagram martin_migueles

Así fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas

Wanda Nara mostró los regalos que trajo para sus hijas. Instagram wanda_nara

Wanda Nara mostró los regalos que trajo para sus hijas. Instagram wanda_nara

En sus redes sociales, Wanda compartió postales de la vuelta a casa. La primera imagen fue contundente: una pila de valijas envueltas en film rojo en el living, con la palabra “Home” escrita sobre la foto.

Las valijas de Wanda Nara. Captura: Puro Show.

Pero el momento más esperado fue el reencuentro con sus hijas. Junto a su abuela Nora, las nenas recibieron una verdadera lluvia de regalos: sets de Hello Kitty, maquillaje, cremas, artículos de belleza y cosmética coreana, todos elegidos especialmente por Wanda en sus viajes.

La empresaria puso el foco en los productos trendy y coleccionables que son furor entre las chicas. La vuelta a la rutina también incluyó escenas cotidianas: Wanda abrazando a una de sus hijas en la cocina mientras preparaba panqueques, y una mesa repleta de souvenirs bajo la leyenda “Llegó mamá”.