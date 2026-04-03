El regreso de Wanda Nara al país luego de su mini luna de miel con Martín Migueles estuvo marcado por la insólita cantidad de equipaje con el que llegó, además del sugestivo silencio que eligió.

Apenas arrastrando una valija ella y otra su pareja, lo cierto es que la conductora de MasterChef Celebrity fue escoltada por personal del aeropuerto que empujaba varios changos con maletas.

Al menos tres empleados de la terminal llevaban el equipaje de Wanda, que estaba envuelto en film rojo para evitar hurtos.

Wanda Nara y Martín Migueles regresaron al país con 18 valijas.

Lo cierto es que una vez que Wanda y Martín se frenaron en la vereda de la calle interna de la terminal aérea, una cuenta rápida llegó a la conclusión de que Wanda tenía 18 maletas para llevar a su hogar en Buenos Aires.

La inusitada cantidad tendría que ver con las cosas que se trajo de su casa en Milán, luego de haber donado, descartado o vendido en semanas previas.

EL SILENCIO DE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

Café en mano, Wanda hizo un show de gestos para reaccionar con picardía a cada una de las preguntas que le hizo el periodista de Puro Show que la esperó en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Las valijas de Wanda Nara.

Misma actitud de ninguneo que adoptó el financista investigado por la Justicia.

En cambio, Nara se mostraba preocupada por averiguar dónde estaba el servicio de transporte que la trasladaría hasta su casa.