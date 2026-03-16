Aunque suele ser Wanda Nara quien comparte en sus redes sociales mensajes y gestos de amor hacia Martín Migueles, esta vez fue el empresario quien decidió tomar la iniciativa y dedicarle un gesto público que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Milán, ciudad a la que la conductora viajó para presentarse en una audiencia judicial por la división de bienes tras su divorcio de Mauro Icardi. En medio de ese contexto, ambos aprovecharon para relajarse y compartir momentos juntos.

Fue entonces cuando Martín Migueles publicó en su cuenta de Instagram una imagen que no tardó en volverse viral. En la foto se lo puede ver abrazando a Wanda Nara frente a un espejo, dentro de la casa de campo que la empresaria posee en Italia, un lugar muy especial para ella.

Wanda Nara y Martín Migueles, más enamorados que nunca: el romántico posteo que revolucionó las redes. Crédito: Instagram

Para acompañar la postal, el empresario eligió musicalizar el momento con “Boquitas Pintadas”, de Nicki Nicole y Tan Biónica, un detalle que muchos interpretaron como una clara señal de que está completamente enamorado y dispuesto a mostrar su relación sin filtros en las redes sociales.

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES, EN SU MEJOR MOMENTO

Si bien la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles atravesó algunos momentos de crisis en el pasado, todo indica que hoy están viviendo una etapa mucho más sólida. De hecho, en los últimos días la conductora compartió imágenes en lugares de Milán que años atrás había visitado junto a Mauro Icardi, lo que generó múltiples comentarios entre los usuarios.

Las fotos de la pareja en la casa de campo italiana reflejan la complicidad que existe entre ambos y refuerzan la idea de que están disfrutando de una etapa de plena estabilidad sentimental.

EL ANILLO QUE DESPERTÓ RUMORES DE BODA

En paralelo, Wanda Nara también volvió a ser noticia por su reacción frente al lujoso festejo que Mauro Icardi compartió con la China Suárez, mientras continúan los rumores sobre una posible boda entre el futbolista y la actriz.

Sin embargo, la empresaria no se quedó atrás. En las últimas semanas sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un anillo de compromiso, un detalle que no pasó desapercibido y que rápidamente encendió las versiones sobre un posible casamiento con Martín Migueles.