Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir detalles de una exclusiva escapada junto a Martín Migueles. El viaje combinó dos destinos muy distintos: primero una parada en Milán para disfrutar del ambiente de la moda internacional y luego unos días de descanso en las paradisíacas Maldivas.

En sus historias de Instagram, la conductora reveló que eligió hospedarse en el exclusivo The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, un complejo ubicado en el atolón Malé Norte conocido por sus villas privadas construidas sobre el agua.

Así es la lujosa habitación de Wanda Nara en Islas Maldivas: vestidor, piscina privada y nivel top | Créditos: Instagram @wanda_nara

El resort elegido por Wanda Nara se caracteriza por ofrecer alojamientos con acceso directo al mar, piscinas privadas y terrazas con vista panorámica al océano Índico.

Así es la lujosa habitación de Wanda Nara en Islas Maldivas: vestidor, piscina privada y nivel top | Créditos: Instagram @wanda_nara

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES EN MALDIVAS

El nivel de lujo del complejo también se refleja en sus tarifas. Las villas más pequeñas tienen valores que rondan entre 2.500 y 3.500 dólares por noche. Sin embargo, las residencias privadas más exclusivas pueden superar ampliamente esos montos.

Así es la lujosa habitación de Wanda Nara en Islas Maldivas: vestidor, piscina privada y nivel top | Créditos: Instagram @wanda_nara

En los casos más sofisticados, el alojamiento puede alcanzar entre 15.000 y 20.000 dólares por noche. Estas opciones incluyen piscina infinita frente al océano, terrazas panorámicas, chef privado y servicio de mayordomo disponible las 24 horas.

En las imágenes publicadas por Wanda se observa el clima de tranquilidad que rodea el lugar. La empresaria mostró su villa con acceso directo al agua, senderos de madera que conectan las distintas áreas del resort y espacios privados donde pasar el día bajo el sol.