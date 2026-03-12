Después de 24 horas de bombardeos mediáticos constantes, las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se encontraron cara a cara en el desfile de Ivana Picallo y, contrario a lo que se esperaba, mantuvieron una charla animada hasta que vieron una cámara.

El ciclo LAM logró colar una cronista en el evento, que llegó a captar justo cómo las aguerridas letradas charlaban con la diseñadora. Lejos de alejarse de la lente de América TV, las dos letradas se mostraron muy amigables, e incluso se besaron en cámara.

Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio (Foto: captura América TV)

Pero la cosa no quedó ahí ya que, a pesar de sus embates de programa a programa y en las redes sociales, ambas coincidieron en la fecha en la que saldrá el divorcio de Wanda e Icardi. “Sale el 25 de marzo”, dijo Rosenfeld, y Marcoevecchio agregó: “Por ahí, por ahí”.

“Ella se está haciendo la buena, pero tenemos mucho que hablar”, advirtió Elba, mientras que Ana Rosenfeld se alegraba porque su rival “no apeló a su demanda de alimentos”. “¡Mirá qué divertido: te lo voy a apelar!”, le respondió la abogada de Mauro icardi.

“Los que apelan alimentos no merecen mi respeto”, advirtió Ana, mientras su rival le indicaba que “se les caen varios años de experiencia”. “Yo tengo 51, ¿ y vos?”, preguntó orgullosa la abogada de Wanda, sin esperarse que Elba le contestara: “Yo, por suerte, no”.

Foto: captura América

Finalmente, se terminó la onda cuando la cronista reveló que Elba Marcovecchio le habría advertido que “se volvió a la época de Payarola”, en referencia al estado mediático de la causa. Entonces Elba se fue para otro lado con Ivana Picallo y cada una siguió la entrevista por separado.

