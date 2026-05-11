La noche del domingo en Gran Hermano: Generación Dorada tuvo uno de esos momentos que quedan para el recuerdo. Santiago del Moro entró a la casa más famosa del país y les leyó a los jugadores las palabras que sus familiares, amigos y seres queridos eligieron especialmente para ellos.

No fue un simple saludo: cada mensaje traía consigo una carga de estrategia, ánimo y hasta advertencias para lo que queda de competencia. Algunos participantes recibieron un empujón para animarse a más, otros un llamado de atención y varios, un abrazo a la distancia en forma de palabra.

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano tras 77 días de juego (Foto: captura Telefe)

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GRAN HERMANO: QUÉ FRASES ENVIARON LOS FAMILIARES PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN PELIGRO

Uno a uno, los jugadores escucharon atentos y, en muchos casos, no pudieron contener las lágrimas. Estas fueron las palabras que eligieron sus familias:

Eduardo Carrera : “ arriesgá ” y “ sorprendé ”, enviadas por sus hermanos y su mejor amigo.

Yanina Zilli : “ show ” e “ individual ”, elegidas por sus hijos y su hermana.

Lolo Poggio : “ íntegra ” y “ orgullo ”, de parte de sus padres y hermanas.

Jennifer Torres : “ perseverancia ” y “ rompela ”, dedicadas por su familia.

Daniela de Lucía : “ poderosa ” y “ única ”, enviadas por su mamá y su pareja.

Luana Fernández : “ desconfiá ” y “ despertá ”, consejos de familiares y amigos.

Emanuel Di Gioia : “ priorizate ” y “ mentiras ”, elegidas por toda su familia.

Manuel Ibero : “ disfrutá ” y “ confianza ”.

Franco Zunino : “ reiná ” y “ tigre ”.

Catalina Tcherkasi : “ mostrate ” y “ potenciate ”, de parte de familia y amigos.

Danelik Galazan : “ humor ” y “ brillo ”.

Tamara Paganini : “ indiadas ” y “ animate ”, un mensaje muy particular.

Juani Caruso : “ fuerte ” y “ confiá ”, elegidas por sus seres queridos.

Grecia Colmenares : “ madraza ” y “ leona ”, palabras de su hijo.

Gladys La Bomba Tucumana : “ humildad ” y “ alegría ”, enviadas por su familia.

Cinzia Francischiello: “jugá” y “contenta”, elegidas por su pareja.

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GRAN HERMANO: DEL MORO EMOCIONÓ A LOS PERSONAJES CON LOS MENSAJES DE SUS SERES QUERIDOS

La lectura de los mensajes generó un clima especial dentro de la casa. Varios participantes se quebraron al escuchar las voces de quienes más quieren, justo en un momento clave de la competencia.

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano tras 77 días de juego (Foto: captura Telefe)

Entre lágrimas, risas y abrazos, cada uno tomó nota de las palabras recibidas, que seguramente influirán en las próximas jugadas y en el ánimo de todos.

La gala dejó en claro que, más allá del juego, el apoyo de la familia y los afectos sigue siendo el motor principal para los jugadores de Gran Hermano 2026.

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