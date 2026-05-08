El escándalo que enfrenta Yipio después de salir de forma urgente de Gran Hermano Generación Dorada por el alerta que emitió su novio crece día a día, y desde la producción dejaron trascender lo que en realidad piensan de Matías Centurión.

“En Telefe dicen que él es un vividor”, enfatizó Pepe Ochoa.

Hasta que el panelista de LAM reveló: “El verdadero conflicto fue la crisis de la hija, el tema de la madre que era insostenible, y como la hija (de 17 años) de Yipio no quiere hablar más con Matías porque las amantes le mandaban las pruebas”.

Una de las fotos hot del novio de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada.

“Lo que él hace es coquetear para pasar un precio...”, resumió en alusión a las fotos hot del experto en artes marciales.

Además, en Uruguay se filtraron charlas eróticas de Matías Centurión con otras mujeres incluso desde antes que Yipio ingrese al reality.

El supuesto oficio secreto del novio de Yipio

Luego, el panelista de LAM sinceró: “Muchos de los que Matías se chamuya piensan que se ofrece como un servicio sexual”.

Qué dicen sobre el novio de Yipio en Uruguay.

Como si fuera poco, La Barby aseguró que “un gato sale entre 50.000 y 70.000 pesos por hora”.

Por último, en un programa de streaming charrúa contaron que el novio de Yipio incluso había sido denunciado por sus dos hijos por violencia familiar y abandono.