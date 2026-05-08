La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Nazareno Pompei, recientemente eliminado del reality, revelara una supuesta estrategia secreta dentro del juego.

Sus declaraciones en el stream de Telefe encendieron las alarmas y provocaron la furiosa reacción de Emanuel Di Gioia contra Manuel Ibero, señalado por presunto complot.

Todo comenzó cuando Nazareno contó que con Manu aprovechaban los momentos de ducha para hablar de nominaciones y coordinar votos lejos de las cámaras y los micrófonos.

La fuerte advertencia de Gran Hermano por el supuesto complot: Manuel en la mira de todos (video de Telefe)

La fuerte advertencia de Gran Hermano por el supuesto complot

Luego de las declaraciones de Nazareno Pompei, la voz de Gran Hermano lanzó un contundente comunicado frente a todos los participantes: “Esta persona expuso que la ducha, en determinadas ocasiones, funcionaba como espacio propicio para complotar o acordar votos”.

Y agregó, tajante: “Esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es obtener ventajas en el juego. No permitiré conductas tramposas”.

Emanuel Di Gioia apuntó contra Manuel Ibero (captura de Telefe)

Furioso: Emanuel Di Gioia apuntó contra Manuel Ibero

Tras escuchar el comunicado, Emanuel Di Gioia analizó lo ocurrido y no dudó en señalar directamente a Manuel Ibero como el posible responsable del supuesto complot.

“La expresión corporal, fue él. Si no entró en esta placa, en la otra. La gente tiene que decidir”, lanzó Emanuel con firmeza, en una charla privada con Franco Zunino en el cuerto.

“Ya le fui a tocar el timbre a Gran Hermano. En el baño se sacan los micrófonos”, agregó Emanuel, enojadísimo con Manuel.

El participante también cuestionó la transparencia del juego y aseguró que este tipo de actitudes afectan la competencia. “Es desleal la competencia así”, disparó.