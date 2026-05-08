El miércoles 6 de mayo, Trueno se paró frente a las cámaras del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y confirmó lo que su carrera venía anunciando desde hace tiempo: la música urbana argentina tiene un lugar en el mundo, y él es uno de sus embajadores más contundentes.

El rapero nacido en La Boca, de apenas 24 años, se convirtió en el último nombre argentino en sumarse al selecto grupo de compatriotas que pisaron ese escenario. Antes lo habían hecho Nicki Nicole —la primera, en 2021—, Bizarrap junto a Shakira, Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, y Nicolás Bereciartua como integrante de The Black Crowes.

CÓMO FUE LA ACTUACIÓN QUE PARÓ AL MUNDO

Jimmy Fallon lo presentó con el vinilo de TURR4ZO en la mano: “Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, bienvenido Trueno”. Lo que vino después fue una actuación cargada de identidad. Con un sample de “Tirate un paso” de Los Wachiturros como punto de partida, el rapero fue tomando el escenario con su flow característico, respaldado por una banda sólida integrada por músicos como Leo Genovese, Pedro Pasquale, Nico Taranto y Nacho Mateu.

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El look fue fiel a su nueva etapa: chomba y pantalón negro, zapatillas blancas apenas desatadas y los lentes que ya se convirtieron en su marca registrada. Bailó, rapeó y dominó el escenario con la naturalidad de quien sabe exactamente quién es y de dónde viene.

EL GESTO FINAL QUE LO DICE TODO

El cierre de la performance fue el momento más comentado de la noche. Al terminar, en medio de los aplausos del público, Trueno dio media vuelta y mostró su espalda: allí estaba escrita una versión libre de la ya mítica frase del robo al Banco Río de Acassuso: “En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”.

La presentación en Fallon giró en torno a TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio, que profundiza en la fusión de hip hop, trap y sonidos latinos con letras de fuerte anclaje en la realidad social y el orgullo argentino. Un disco que llega después de un camino que arrancó en las batallas de freestyle y pasó por la consagración en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019, discos multipremiados como Atrevido y Bien o Mal, y colaboraciones con Gorillaz, J Balvin, Duki, Nathy Peluso y Bizarrap, entre otros.