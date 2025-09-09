Teresa Prettel es una modelo española que ganó notoriedad en los medios argentinos por su relación sentimental con Trueno.

Actualmente vive en Madrid y es la imagen de reconocidas marcas internacionales.

A pocos días de blanquear en redes sociales su romance con el cantante de trap, Teresa se muestra radiante en Instagram, disfrutando a pleno de su amor con Trueno en España.

Además, Prettel acompañó al exnovio de Nicki Nicole durante su gira por Europa y juntos recorrieron ciudades como Ibiza, Málaga y Mallorca. También pasearon por Inglaterra.

Antes de su romance con el trapero, Teresa fue pareja del actor español Fernando Lindez.

ALGUNAS DE LAS MEJORES FOTOS DE TERESA PRETTEL, LA MODELO QUE CONQUISTÓ A TRUENO

