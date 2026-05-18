Karlos Arguiñano reveló su regla “6-3-1” para hacer una tortilla de papas perfecta

La tortilla de papas parece una receta simple, pero conseguir que quede cremosa por dentro, bien cocida y con buena textura puede transformarse en un verdadero desafío. Por eso, uno de los trucos más populares de Karlos Arguiñano volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan mejorar esta clásica preparación española sin complicarse demasiado en la cocina.

El cocinero vasco reveló en distintas entrevistas, programas y libros una fórmula muy fácil de recordar: la regla “6-3-1”. Según explica, la tortilla perfecta necesita seis huevos, tres papas y una cebolla. Esa proporción permite alcanzar un equilibrio ideal entre humedad, altura y sabor, logrando una tortilla de papas cremosa y esponjosa sin necesidad de técnicas complejas.

Los secretos de Karlos Arguiñanno para lograr una tortilla de papas babé perfecta. Foto: Freepik

La curiosidad es que esta teoría también es defendida por Mario Sandoval, chef español con dos estrellas Michelin, quien coincide con Arguiñano en que esa combinación es la más efectiva para obtener una tortilla bien armada y cremosa. Además, Arguiñano aclara que las tres papas deberían rondar los 300 gramos cada una para mantener correctamente la proporción con los huevos.

Otro de los secretos está en la forma de cortar los ingredientes y en la cocción. El chef recomienda picar la cebolla en cubos medianos y cortar las papas en medias lunas finas de aproximadamente medio centímetro. También aconseja cocinar lentamente las papas y evitar dorarlas demasiado para que mantengan una textura tierna y absorban mejor el huevo durante la mezcla.

Comensales 4 Ingredientes 6 huevos

huevos 3 papas medianas o grandes

papas medianas o grandes Una cebolla

cebolla Sal a gusto

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Karlos Arguiñano en su programa / (foto Gentileza ATRESMEDIA)

Procedimiento

Pelar las papas y cortarlas en medias lunas finas de aproximadamente medio centímetro. Picar la cebolla en cubos medianos. Cocinar las papas y la cebolla en abundante aceite a fuego medio hasta que estén tiernas, pero sin dorarse demasiado. Batir los huevos en un bowl grande y agregar sal a gusto. Incorporar las papas y la cebolla cocidas al huevo batido y mezclar bien. Volcar la preparación en una sartén caliente con un poco de aceite. Cocinar a fuego medio hasta que la base esté firme y luego dar vuelta la tortilla para terminar la cocción del otro lado. Retirar cuando todavía conserve algo de cremosidad en el centro para que quede jugosa.

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