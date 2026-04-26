Tortilla de papas: los trucos “virales” de un abuelo español para que salga babé y no se rompa

La tortilla de papas estilo español, con interior jugoso (babé) y una superficie apenas dorada, es uno de los grandes desafíos de la cocina casera. Aunque parece una receta simple, lograr ese punto exacto depende de la técnica más que de los ingredientes.

En ese contexto, un abuelo español se volvió viral al compartir sus secretos mientras preparaba tortillas durante el Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, uno de los certámenes más reconocidos dedicados a este clásico. Sus consejos apuntan directo a los errores más comunes: exceso de cocción, papas mal trabajadas y miedo al momento de darla vuelta.

Uno de los trucos más repetidos por el cocinero durante la preparación es cocinar las papas lentamente en aceite, sin freírlas fuerte. Ese paso permite que queden blandas y absorban mejor el huevo.

Otro detalle clave es dejar reposar la mezcla antes de llevarla a la sartén. Ese descanso mejora la integración y genera el interior cremoso típico de las tortillas españolas bien hechas.

Además, el cocinero mostró una señal clara del punto justo: cuando la tortilla empieza a inflarse levemente en la superficie, indica que el interior todavía está húmedo pero estructurado.

Cómo girarla sin que se rompa

El momento del giro de la tortilla es el más delicado. La recomendación principal es esperar a que la base esté firme antes de darla vuelta, aunque el centro todavía esté babé.

También ayuda usar un plato apenas más grande que la sartén y hacer el movimiento con decisión, sin pausas.

tortilla de papas, un clásico de la cocina española. Foto: Freepik

Por último, cocinar el segundo lado solo unos segundos permite sellar la superficie sin perder el interior cremoso, que es justamente el sello de una buena tortilla española.

Comensales 4 Ingredientes 4 papas medianas

papas medianas 5 huevos

huevos Una cebolla (opcional)

cebolla (opcional) Aceite (cantidad necesaria)

Sal

Procedimiento

Pelá las papas y cortalas en láminas finas o cubos chicos. Cocinalas en abundante aceite a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas, sin dorarlas. Sumá la cebolla en esta etapa si decidís usarla. Retirá las papas del aceite y escurrilas bien. Batí los huevos con sal en un bowl amplio. Mezclá las papas con el huevo y dejá reposar unos minutos. Volcá la mezcla en una sartén antiadherente con aceite caliente. Cociná a fuego bajo hasta que la base esté firme y el centro siga húmedo. Girá la tortilla con ayuda de un plato y cociná apenas del otro lado.

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