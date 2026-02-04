La tortilla de papas es uno de esos platos que no fallan nunca en la cocina argentina y, cuando Maru Botana se mete con un clásico, suele aparecer algún detalle que marca la diferencia. En este caso, la clave está en la proporción: muchas papas, buena cebolla y nada menos que 10 huevos para lograr una tortilla bien jugosa, alta y rendidora.

La cocinera argentina comparte una versión bien casera, de sartén caliente y fuego controlado, donde cada paso importa. Desde el rehogado lento de la cebolla hasta el blanqueo previo de las papas, todo apunta a una textura final cremosa, con sabor profundo y sin apuros.

Uno de los puntos centrales de esta receta es el tratamiento de la papa. Maru recomienda cortarla en cubos parejos y darle un blanqueo previo antes de llevarla a la sartén. Ese paso acelera la cocción y permite que, una vez mezclada con la cebolla, termine de cocinarse sin quemarse ni quedar cruda por dentro.

Maru Botana, destacada cocinera argentina: sus recomendaciones para la tortilla de papas. Foto: Instagram

Otro secreto está en la cocción final. La tortilla se arma con la sartén bien caliente, se tapa para que el calor envuelva todo el conjunto y se deja que el huevo haga su trabajo sin revolver de más. El resultado es una tortilla dorada por fuera, húmeda por dentro y con ese punto justo que la hace irresistible, con el sello de Maru Botana.

Ingredientes para la tortilla de papas

4 papas

2 cebollas

10 huevos

Aceite, c/n

Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

Pelar las papas, cortarlas en cubos parejos y blanquearlas brevemente en agua hirviendo. Escurrir y reservar. Cortar las cebollas en pluma. Calentar una sartén amplia con un chorrito de aceite y rehogar la cebolla hasta que esté transparente y apenas dorada. Agregar las papas blanqueadas a la sartén y cocinar unos minutos más, tapando para que se terminen de ablandar. En un bowl, batir los huevos, salpimentar y volcar sobre la mezcla de papas y cebolla. Cocinar a fuego medio, tapada, hasta que el huevo coagule y la base esté bien dorada. Dar vuelta con cuidado y terminar la cocción del otro lado. Retirar del fuego y servir caliente o a temperatura ambiente.

