Maru Botana lo sabe y por eso compartió un dip de atún que reúne todo lo que se busca en esta época del año: se prepara en minutos, es fresco, rendidor y funciona igual de bien para una juntada espontánea que para una mesa más armada. Ideal para resolver comidas sin estrés durante los días de verano.

Cremoso, liviano y muy fácil de preparar, este dip es una de esas opciones que siempre quedan bien y que desaparecen rápido del bowl. No requiere cocción, no tiene pasos complicados ni ingredientes difíciles de conseguir, perfecta para acompañar con crackers, tostadas, pancitos o verduras frescas.

INGREDIENTES SIMPLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

La base es clara y efectiva: atún bien escurrido y queso crema, que aportan cuerpo y cremosidad. A eso se suma la ralladura de limón, que levanta el sabor y aporta frescura; el huevo duro rallado, que suaviza la mezcla; y un mix de semillas que suma textura y un toque especial. Sal y pimienta, nada más.

Ingredientes simples, bien combinados, que funcionan siempre y que todos tenemos en la heladera.

CÓMO PREPARARLO EN MINUTOS

En un bowl, se mezcla el atún con el queso crema hasta lograr una pasta pareja. Luego se incorporan la ralladura de limón, el huevo duro rallado y las semillas. Se condimenta a gusto, se integra bien… y listo.

Un tip clave: llevarlo a la heladera un rato antes de servir ayuda a que esté bien fresco y a que los sabores se amalgamen mejor. Ideal para preparar con anticipación y olvidarse.