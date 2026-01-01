En plena antesala de las fiestas, Maru Botana decidió compartir una receta muy especial. Se trata del Stollen, un clásico de la pastelería europea que, para ella, representa un homenaje directo a su mamá.

A través de sus redes sociales, Maru abrió su corazón y explicó por qué este postre ocupa un lugar central en su mesa navideña. “Hay recetas que no son solo recetas… son recuerdos, aromas que llenan la casa, manos en la masa y tiempo compartido”, expresó.

El emotivo homenaje de Maru Botana: la receta heredada de su mamá que nunca falta en su mesa navideña Fuente: Imagen subida a Instagram por Maru Botana.

EL STOLLEN DE MARU BOTANA

El Stollen se destaca por su masa densa, especiada y su forma característica que simboliza al niño Jesús envuelto en pañales.

El emotivo homenaje de Maru Botana: la receta heredada de su mamá que nunca falta en su mesa navideña. (Foto: Chat GPT)

Ingredientes

El toque aromático: ralladura de naranja y limón, canela y un toque de cardamomo.

El corazón: pasas de uva hidratadas en ron (o licor), almendras sin pelar y cáscaras de naranja confitadas.

La suavidad: 135g de manteca blanda que se incorpora a una masa de harina 0000.

La técnica de la paciencia