Con diciembre en marcha, muchas familias ya empiezan a pensar qué poner en la mesa de Navidad. Y, como suele ocurrir cada año, el nombre de Maru Botana vuelve a colarse entre las opciones más tentadoras para quienes buscan comer bien sin pasar horas en la cocina.

Para estas Fiestas, la cocinera presentó un menú completo, abundante y listo para servir, pensado para resolver la organización con sabor casero y sin estrés.

EL MENÚ NAVIDEÑO DE MARU BOTANA: ABUNDANCIA Y ORGANIZACIÓN

La propuesta de Maru Botana para Navidad parte de una idea clara: platos rendidores, sabores clásicos y combinaciones que funcionan. Entre los principales, uno de los más elegidos es la pavita asada, ideal para entre ocho y diez personas, preparada con finas hierbas y acompañada por chutney casero, con un valor de 260.000 pesos.

Otro infaltable es el vitel toné, un clásico que nunca falla en las mesas argentinas. La fuente, pensada para seis a ocho porciones, tiene un precio de 160.000 pesos y sigue siendo una de las opciones más buscadas.

El menú navideño de Maru Botana: platos listos para una mesa sin estrés. Crédito: Instragram

Para quienes prefieren variar, el menú suma alternativas que se adaptan a reuniones grandes y chicas. La pata de jamón asada, ideal para diez a doce personas, cuesta 185.000 pesos. También se destaca el carré de cerdo relleno, con pesto de rúcula y albahaca, panceta crocante, cebollas caramelizadas y ciruelas, pensado para seis a ocho comensales, a 160.000 pesos.

En la misma línea aparecen opciones más sofisticadas como el lomo al horno y el salmón, tanto en versión ahumada como con costra de almendras, con precios que oscilan entre 180.000 y 190.000 pesos.

ENSALADAS Y ACOMPAÑAMIENTOS PARA EQUILIBRAR LA MESA

El menú se completa con ensaladas clásicas y frescas que equilibran los platos principales. Entre las más elegidas están la capresse, la rusa y la Waldorf, con valores que van de 45.000 a 55.000 pesos. También hay propuestas más elaboradas, como peras caramelizadas con queso azul o remolachas asadas con semillas y verdes, ideales para sumar color y contraste.

El menú navideño de Maru Botana: platos listos para una mesa sin estrés. Crédito: Instragram

El momento dulce mantiene el ADN de la cocinera. Tortas clásicas como la marquisse, la Balcarce o la pavlova se ofrecen entre 92.000 y 100.000 pesos, mientras que los mixes de cookies, alfajores y cuadraditos alcanzan los 120.000 pesos. El broche final puede ser la caja navideña, que incluye pan dulce, torta galesa y otras especialidades, también a 120.000 pesos.

Además, existe la opción de un menú armado para grupos de diez a quince personas, con un valor total de 790.000 pesos, que incluye platos principales, ensaladas, panadería y postres. Los pedidos se toman hasta el 22 de diciembre, y la posibilidad de combinar platos permite adaptar la propuesta a cada familia.