ciudad mobile
En vivo
Ciudad MagazineEspectáculos

Pan casero a la llama sin horno: el truco de la hornalla para hacerlo fácil y rápido

Lleva ingredientes simples y se puede acompañar con manteca saborizada.

Pan sobre la llama de la hornalla, receta.
El truco para hacer un pan directamente sobre la llama de la hornalla. Foto: Cucinare TV

Hacer pan casero sin horno ya dejó de ser una rareza y cada vez aparecen más recetas prácticas que se preparan en sartén o directamente sobre la hornalla. Una de las que más llamó la atención en redes es el pan naan, una variante que se cocina a fuego directo, queda inflada y con manchas doradas similares a las de los hornos de barro.

La receta se volvió viral por un detalle puntual: cuando el pan pasa de la sartén a la llama, comienza a inflarse como un globo en apenas unos segundos. Ese efecto no solo le da una textura aireada y suave por dentro, sino también un sabor ahumado muy particular.

Además de ser atractivo, tiene otra ventaja: no hace falta tener horno ni demasiada experiencia en cocina. Con harina, yogur, levadura y agua tibia se puede preparar una masa simple que después se cocina rápido y sirve tanto para acompañar una picada como para usar en sandwiches o untar con manteca de ajo y perejil.

Comensales
4

Ingredientes

Para el pan

  • 500 g harina
  • 125 cc agua tibia
  • 6 g levadura seca
  • Una cucharadita de sal
  • 4 cucharadas de yogur natural

Para la manteca de ajo y perejil

  • 200 g manteca derretida
  • 3 dientes de ajo
  • Perejil picado
  • Romero picado

Procedimiento

  1. Picar el ajo bien chiquito junto con el perejil y el romero. Mezclar todo con la manteca derretida y reservar.
  2. Colocar la harina y la sal en un bowl.
  3. Disolver aparte la levadura con el agua tibia y reservar unos minutos.
  4. Agregar la mezcla de levadura junto con el yogur al bowl con harina y sal.
  5. Integrar todos los ingredientes y amasar durante unos 10 minutos hasta formar un bollo liso.
  6. Dejar reposar tapado durante al menos media hora.
  7. Dividir en bollos de 50 gramos y dejar descansar nuevamente.
  8. Estirar cada bollo con palo de amasar hasta formar discos.
  9. Cocinar en sartén bien caliente hasta que aparezcan marcas doradas.
  10. Llevar directamente a la hornalla para que el pan se infle.
  11. Pintar con la manteca de ajo y perejil antes de servir.

ara más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/

panHornallapanaderiaCocinaRecetas