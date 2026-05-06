Pan casero a la llama sin horno: el truco de la hornalla para hacerlo fácil y rápido

Hacer pan casero sin horno ya dejó de ser una rareza y cada vez aparecen más recetas prácticas que se preparan en sartén o directamente sobre la hornalla. Una de las que más llamó la atención en redes es el pan naan, una variante que se cocina a fuego directo, queda inflada y con manchas doradas similares a las de los hornos de barro.

La receta se volvió viral por un detalle puntual: cuando el pan pasa de la sartén a la llama, comienza a inflarse como un globo en apenas unos segundos. Ese efecto no solo le da una textura aireada y suave por dentro, sino también un sabor ahumado muy particular.

Además de ser atractivo, tiene otra ventaja: no hace falta tener horno ni demasiada experiencia en cocina. Con harina, yogur, levadura y agua tibia se puede preparar una masa simple que después se cocina rápido y sirve tanto para acompañar una picada como para usar en sandwiches o untar con manteca de ajo y perejil.

Comensales 4 Ingredientes Para el pan 500 g harina

g harina 125 cc agua tibia

cc agua tibia 6 g levadura seca

g levadura seca Una cucharadita de sal

cucharadita de sal 4 cucharadas de yogur natural Para la manteca de ajo y perejil 200 g manteca derretida

g manteca derretida 3 dientes de ajo

dientes de ajo Perejil picado

Romero picado

Procedimiento

Picar el ajo bien chiquito junto con el perejil y el romero. Mezclar todo con la manteca derretida y reservar. Colocar la harina y la sal en un bowl. Disolver aparte la levadura con el agua tibia y reservar unos minutos. Agregar la mezcla de levadura junto con el yogur al bowl con harina y sal. Integrar todos los ingredientes y amasar durante unos 10 minutos hasta formar un bollo liso. Dejar reposar tapado durante al menos media hora. Dividir en bollos de 50 gramos y dejar descansar nuevamente. Estirar cada bollo con palo de amasar hasta formar discos. Cocinar en sartén bien caliente hasta que aparezcan marcas doradas. Llevar directamente a la hornalla para que el pan se infle. Pintar con la manteca de ajo y perejil antes de servir.

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