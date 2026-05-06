Pan casero a la llama sin horno: el truco de la hornalla para hacerlo fácil y rápido

Hacer pan casero sin horno ya dejó de ser una rareza y cada vez aparecen más recetas prácticas que se preparan en sartén o directamente sobre la hornalla. Una de las que más llamó la atención en redes es el pan naan, una variante que se cocina a fuego directo, queda inflada y con manchas doradas similares a las de los hornos de barro.
La receta se volvió viral por un detalle puntual: cuando el pan pasa de la sartén a la llama, comienza a inflarse como un globo en apenas unos segundos. Ese efecto no solo le da una textura aireada y suave por dentro, sino también un sabor ahumado muy particular.
Además de ser atractivo, tiene otra ventaja: no hace falta tener horno ni demasiada experiencia en cocina. Con harina, yogur, levadura y agua tibia se puede preparar una masa simple que después se cocina rápido y sirve tanto para acompañar una picada como para usar en sandwiches o untar con manteca de ajo y perejil.
Ingredientes
Para el pan
- 500 g harina
- 125 cc agua tibia
- 6 g levadura seca
- Una cucharadita de sal
- 4 cucharadas de yogur natural
Para la manteca de ajo y perejil
- 200 g manteca derretida
- 3 dientes de ajo
- Perejil picado
- Romero picado
Procedimiento
- Picar el ajo bien chiquito junto con el perejil y el romero. Mezclar todo con la manteca derretida y reservar.
- Colocar la harina y la sal en un bowl.
- Disolver aparte la levadura con el agua tibia y reservar unos minutos.
- Agregar la mezcla de levadura junto con el yogur al bowl con harina y sal.
- Integrar todos los ingredientes y amasar durante unos 10 minutos hasta formar un bollo liso.
- Dejar reposar tapado durante al menos media hora.
- Dividir en bollos de 50 gramos y dejar descansar nuevamente.
- Estirar cada bollo con palo de amasar hasta formar discos.
- Cocinar en sartén bien caliente hasta que aparezcan marcas doradas.
- Llevar directamente a la hornalla para que el pan se infle.
- Pintar con la manteca de ajo y perejil antes de servir.
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