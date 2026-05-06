Luego del revuelo que generaron las imágenes y rumores sobre una supuesta relación con Seven Kayne, Gimena Accardi rompió el silencio y dejó en claro cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el cantante y actor, con quien comparte protagonismo en la serie vertical TILF.

En una entrevista reciente, la actriz habló del éxito de la producción y recordó con entusiasmo cómo nació el proyecto junto a su socia, Agus Navarro.

“Fue como mi primer pichón, porque pude crearlo, dirigirlo y actuarlo junto con Agus. Lo escribimos, lo dirigimos, estuvimos en el Festival de Cine de Málaga”, expresó orgullosa sobre la ficción.

Además, destacó el impacto internacional que tuvo la serie: “Fue la primera serie argentina que se vendió a una plataforma estadounidense, la de Kim Kardashian. Me trajo muchos frutos”.

Gime Accardi y Seven Kayne (Fotos. Instagram @gimeaccardi y @sevenkayne)

Gimena Accardi y Seven Kayne (Foto: Instagram @ferigleok)

Gimena Accardi y Seven Kayne (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Gimena Accardi habló en Puro Show junto al cantante Seven Kayen (Foto: captura de eltrece).

Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizan el drama erótico Tilf. (Foto: @gimeaccardi)

Qué dijo Gimena Accardi sobre Seven Kayne y los rumores de romance

Durante la charla, Accardi también fue consultada por Seven Kayne, quien protagoniza tanto la primera como la segunda temporada de TILF y con quien fue vinculada sentimentalmente en los últimos meses.

Si bien muchos interpretaron ciertas imágenes compartidas en redes como una confirmación del romance, la actriz negó que haya algo para “blanquear”.

“Yo vi como el título del blanqueamiento, pero para mí blanquear es cuando vos salís dándote un beso, un abrazo o diciendo ‘te amo’”, explicó entre risas.

Incluso hizo referencia al video viral que alimentó las especulaciones: “Es un video donde aparece él en plano, pero la realidad es que puede haber mucha gente en ese lugar. También podemos estar trabajando o actuando”.

Cuando le insistieron con la posibilidad de confirmar la relación, fue contundente: “De verdad, por ahora no tengo nada que blanquear”.

Cómo es hoy la relación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Más allá de los rumores amorosos, otro de los temas que despertó interés fue cómo continúa hoy el vínculo entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Gime y Nico pudieron regresar a la Argentina el 29 de junio.

Lejos de cualquier escándalo, la actriz aseguró que mantienen una excelente relación y priorizan el cariño construido durante casi dos décadas.

“Muy bien, como siempre. Nosotros siempre estuvimos en un buen vínculo y para mí lo más importante es quedarse con lo bueno de esos 18 años”, afirmó.

Con estas declaraciones, Gimena Accardi buscó ponerle fin a las versiones que circularon sobre un romance confirmado con Seven Kayne y dejó en claro que atraviesa un presente tranquilo, enfocado en sus proyectos laborales y en conservar los vínculos importantes de su vida.