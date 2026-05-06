Netflix anunció un nuevo documental sobre Gustavo Cerati que promete mostrar el costado más íntimo, humano y desconocido del legendario músico argentino, a estrenarse en 2027.

Con imágenes inéditas, archivos nunca antes vistos y testimonios exclusivos de su círculo más cercano, la producción buscará revelar las zonas más silenciosas del artista detrás del ícono del rock latinoamericano.

Un retrato íntimo de Gustavo Cerati

Actualmente en producción y con estreno previsto para 2027, el documental ofrecerá acceso exclusivo a materiales personales y registros inéditos de Cerati, construyendo una mirada profunda sobre su vida, su sensibilidad artística y su universo creativo.

La película contará con entrevistas a personas fundamentales de su historia, incluyendo a sus compañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes aportarán recuerdos y vivencias sobre distintas etapas de la carrera del músico.

Además, la voz emocional del proyecto estará atravesada por el testimonio de Laura Cerati, hermana del artista y productora asociada del documental, quien definió la producción como una forma de resumir “la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”.

Material inédito y una mirada cercana

La dirección estará a cargo de Picky Talarico, realizador que ya trabajó en Rompan Todo: La historia del rock en América Latina y que además tuvo un vínculo cercano con Cerati durante años, dirigiendo videoclips y acompañando momentos clave de su carrera.

La dirección creativa será de Andy Fogwill, otro colaborador histórico del músico, lo que aporta una mirada construida desde la cercanía personal y artística.

Según explicó Talarico, el documental intentará mostrar aquello que el público no llegó a ver: pequeños gestos, momentos íntimos y aspectos silenciosos de la personalidad de Cerati que solo conocieron quienes compartieron tiempo con él.

Gustavo Cerati. Foto: prensa

El legado de Cerati sigue creciendo

A más de una década de su muerte, la figura de Gustavo Cerati continúa expandiéndose entre nuevas generaciones. Su música sigue siendo redescubierta, reinterpretada y celebrada en distintos países y contextos culturales.

Desde Netflix destacan que esta producción buscará funcionar como un puente entre quienes crecieron con Soda Stereo y aquellos jóvenes que hoy descubren por primera vez la obra del músico argentino.

Producido por Landia, el documental promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados para los fanáticos del rock latinoamericano y de uno de los artistas más influyentes de la música en español.