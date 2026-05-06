Disney+ anunció que la quinta y última temporada de The Bear (“El Oso”), una de las series más premiadas y aclamadas de los últimos años, se estrenará el próximo 25 de junio.

Pero antes del esperado final, la plataforma sorprendió a los fanáticos con el lanzamiento inesperado de un episodio especial que ya se puede ver.

Cuándo se estrena la temporada final de El Oso

La despedida definitiva de “El Oso” llegará el jueves 25 de junio exclusivamente a Disney+, donde estarán disponibles los ocho episodios completos desde el mismo día del estreno.

La nueva temporada retomará la historia inmediatamente después de que Sydney, Richie y Natalie “Sugar” descubren que Carmy decidió abandonar la industria gastronómica y dejarles el restaurante a ellos.

Foto: prensa

Sin dinero, con la amenaza de perder el lugar y una tormenta complicando todavía más el panorama, el equipo deberá unirse para intentar sacar adelante el restaurante y alcanzar el sueño de obtener una estrella Michelin.

Según adelantaron desde la producción, la última temporada pondrá el foco no solo en la cocina y la presión del mundo gastronómico, sino también en los vínculos humanos y en la idea de qué es lo que realmente vuelve especial a un restaurante.

El episodio sorpresa “Gary” ya está disponible

La gran sorpresa para los fans llegó con el estreno inesperado de “Gary”, un episodio especial flashback que ya se encuentra disponible en Disney+.

El capítulo fue coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, y sigue a Richie y Mikey durante un viaje laboral a Gary, Indiana.

El episodio funciona como una historia complementaria dentro del universo de la serie y profundiza en la relación entre ambos personajes, uno de los vínculos más queridos por los seguidores de “El Oso”.

Para verlo, los usuarios pueden buscar directamente “Gary” dentro de la plataforma.

Un cierre esperado para una de las series más premiadas

Creada por Christopher Storer, “El Oso” se convirtió en un fenómeno global gracias a su intensidad emocional, su retrato caótico del mundo gastronómico y las actuaciones de su elenco.

La serie está protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Abby Elliott y Jamie Lee Curtis, entre otros.

Ganadora de múltiples premios Emmy®, la producción de FX se despide con una temporada que promete emoción, tensión y un último servicio inolvidable para los fanáticos de una de las ficciones más celebradas de los últimos tiempos.