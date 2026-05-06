La cantante argentina Valentina Olguín presenta su nuevo sencillo “Kenzo”, una propuesta musical fresca y actual que refuerza su crecimiento dentro de la escena pop y urbana. El lanzamiento llega acompañado de su video oficial estrenado el 22 de abril en YouTube, a través del canal de Chosen Few, en colaboración con el canal oficial de la artista.

“Kenzo”, el nuevo single de Valentina Olguín

Con “Kenzo”, Valentina Olguín apuesta por un sonido moderno que conecta con las nuevas audiencias, manteniendo la esencia emocional que caracteriza sus letras. Este lanzamiento marca un nuevo hito en su carrera, ampliando su alcance a nivel internacional mediante plataformas digitales y consolidando su identidad artística.

Quién es Valentina Olguín

Valentina Olguín es una cantautora argentina de Santiago del Estero, de 26 años, que inició su camino en la música a los 18 como cantante principal y compositora de la banda de cumbia pop Dame Cinco, con la que superó los 300 millones de streams.

Durante esa etapa, recorrió escenarios de Argentina y Uruguay, cerrando un ciclo con un show en el Luna Park. Además, fue autora de hits como “Piel a piel”, “Baila morena” y “Aventura”. También integró la banda Pijama Party, ampliando su experiencia dentro del género tropical.

En paralelo, Olguín cursó cinco años de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, hasta que en 2023 decidió apostar de lleno por su carrera artística y se mudó a Buenos Aires.

Colaboraciones y crecimiento en la escena musical

A lo largo de su carrera, Valentina Olguín trabajó junto a artistas como Maxi Espíndola, Agus Bernasconi, Lil Cake, Yami Safdie, Axel Caram, Chule, Olivia Wald, Q’Lokura, Rombai, Sael y The La Planta, consolidando su versatilidad dentro del pop y el urbano.

Entre sus lanzamientos recientes se destaca “Lunes a domingos”, una cumbia pop atravesada por el desamor, temática que conecta fuertemente con su público.

En 2025 participó en eventos masivos como el Festival de Cosquín Cuarteto y el Festival de Peñas de Villa María, donde interpretó junto a Q’Lokura una versión en vivo de “Aventura”, que ya acumula millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Próximos shows de Valentina Olguín

Como parte de su expansión artística, la cantante se presentará el próximo 6 de junio en La Tangente (Palermo, CABA), donde ofrecerá un show con banda en vivo e invitados especiales.

Con “Kenzo”, Valentina Olguín reafirma su lugar en la nueva generación de artistas argentinos, combinando sensibilidad, ritmo y una fuerte conexión con su audiencia digital.