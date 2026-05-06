Aunque el impactante vestido de Ludovic de Saint Sernin de la esposa de Cristiando Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas de la MET Gala 2026, hubo un detalle que capturó la atención de expertos en moda y joyería: el rosario que llevaba Georgina Rodríguez, una pieza exclusiva valuada en aproximadamente 7 millones de euros.

La empresaria y modelo volvió a demostrar su capacidad para marcar tendencia, esta vez combinando espiritualidad con alta joyería en uno de los eventos más importantes del calendario fashion.

El impactante look de Georgina Rodríguez para la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

Cómo es el rosario de 7 millones de euros de Georgina Rodríguez

El accesorio no es un rosario cualquiera. Se trata de una pieza de lujo diseñada con materiales y piedras preciosas de altísimo valor, según informó Vogue España:

Elaborado en oro blanco de 18 quilates

El millonario rosario que Georgina Rodríguez lució en la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

Compuesto por cinco perlas naturales

El millonario rosario que Georgina Rodríguez lució en la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

Decorado con 53 diamantes engastados en la cadena

El millonario rosario que Georgina Rodríguez lució en la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

La cruz incluye 11 diamantes adicionales de distintos quilates

El millonario rosario que Georgina Rodríguez lució en la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

Incorpora una imagen de Nuestra Señora de Fátima

El resultado es una joya que combina tradición religiosa con un nivel de sofisticación propio de la alta joyería internacional.

El detalle más íntimo: un homenaje a su familia

Más allá del impacto económico y visual, el rosario tiene un significado profundamente personal para Georgina Rodríguez. La pieza incluye un grabado con los nombres de sus hijos y su familia, lo que convierte a este accesorio en mucho más que una joya de lujo: es también un símbolo emocional que fusiona fe, amor y pertenencia.

El impactante look de Georgina Rodríguez para la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

Este tipo de detalles refuerza una tendencia creciente entre celebridades: incorporar elementos íntimos y espirituales en looks de alfombra roja.

Por qué el rosario fue uno de los objetos más comentados de la MET Gala 2026

En un evento donde cada detalle está cuidadosamente pensado, el rosario logró destacarse por varias razones:

Su valor millonario , que lo posiciona entre las joyas más caras vistas en la gala

La fusión de fe y moda , un contraste que genera conversación

Su diseño artesanal y exclusivo

El componente emocional, con referencias directas a su familia

El impactante look de Georgina Rodríguez para la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@georginagio).

Así, Georgina Rodríguez no solo brilló por su look, sino que también instaló un nuevo debate en la moda de lujo: el lugar de lo espiritual dentro de la estética contemporánea.

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