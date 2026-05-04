La noche más glamorosa de la moda mundial, la Met Gala 2026, llega esta vez precedida por una fuerte controversia. El protagonista no es un diseñador ni una celebridad de Hollywood, sino el multimillonario Jeff Bezos, cofundador y presidente ejecutivo de Amazon, quien junto a su esposa Lauren Sánchez Bezos asumió el rol de principal benefactor del evento.

Desde que se confirmó el patrocinio, las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo boicotear la gala. La movilización digital incluso saltó al espacio público: el colectivo “Everyone Hates Elon” —surgido originalmente en oposición a Elon Musk— empapeló durante semanas distintos puntos de Nueva York con afiches críticos hacia el evento. La frase que más circuló entre los usuarios fue contundente: “La Met Gala de Bezos: auspiciada por la explotación laboral”.

EL TRASFONDO: ACUSACIONES CONTRA AMAZON

El núcleo del rechazo apunta directamente a las denuncias de explotación laboral que pesan sobre Amazon desde hace años. Los reclamos giran en torno a las condiciones de trabajo en los centros logísticos del gigante del e-commerce. “Si existe ese dinero para patrocinar esta gala, también debería haber dinero para pagar justamente a los trabajadores”, declaró una diseñadora a la cadena CNN, dejando en claro el tono del malestar dentro de la propia industria de la moda. Incluso se anticipa que podría haber alguna intervención artística durante la velada en sintonía con estos reclamos.

Activists project protest messages, highlighting issues of wealth inequality, climate accountability, and labor rights, onto the facade of a building which can be seen from Jeff Bezos' penthouse, on the eve of the Met Gala, the star-studded fundraiser known for its extravagant fashion and high-profile guests, in New York City, U.S., May 3, 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado REFILE - ADDING INFORMATION " onto the facade of a building which can be seen from Jeff Bezos' penthouse' TPX IMAGES OF THE DAY Por: REUTERS

NO ES LA PRIMERA VEZ DE BEZOS COMO MECENAS

A pesar del clima de tensión, la presencia del fundador de Amazon en la gala no es novedad. Ya en 2012 había financiado la edición de aquel año, cuando su fortuna se estimaba en 18.400 millones de dólares. Hoy, el escenario es muy distinto: el patrimonio de Bezos asciende a unos 224 mil millones de dólares, lo que lo ubica en el cuarto puesto entre los hombres más ricos del mundo, según los rankings internacionales más recientes.

El listado de empresas que patrocinan mesas en la edición 2026 confirma el peso del mundo tech en este evento. Entre los nombres figuran OpenAI, Meta y Snapchat, una combinación que evidencia el creciente vínculo entre la alta moda y la industria tecnológica. A esto se suma un rumor que ya genera expectativa: el creador de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla podrían debutar como invitados en la gala.

FILE -- Jeff Bezos and his wife, Lauren Sánchez Bezos, at a Kering Foundation gala in New York, Sept. 11, 2025. Bezos and Sánchez Bezos have been chosen as honorary chairs of the 2026 Met Gala, a position that often comes with a place in the receiving line and a position at the top of the steps at the Metropolitan Museum of Art. (Krista Schlueter/The New York Times) Por: NYT

“FASHION IS ART”: EL CONCEPTO QUE GUIARÁ LA NOCHE

Más allá de la polémica, la cita tendrá su escenario habitual: el imponente Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dentro del Costume Institute, considerado el corazón fashion de la institución. La Met Gala funciona como lanzamiento oficial de la exposición anual del instituto, que en este 2026 llevará el nombre “Costume Art”, dedicada a explorar el cruce entre moda y arte. El dress code elegido marca el espíritu de la velada: “Fashion is Art” (la moda es arte), una invitación a desplegar looks creativos, escultóricos y conceptuales, donde la audacia será la verdadera protagonista.