La semana pasada se conocieron las nominaciones a los premios Martín Fierro 2026 a lo mejor de la TV y en la terna de las conductoras coincidieron Moria Casán y Georgina Barbarossa, rivales en las mañanas y también distanciadas desde hace años.
La rivalidad entre las dos actrices viene desde mediados de la década del 2000 cuando La One tuvo palabras desafortunadas sobre el fallecido marido de Barbarossa, Miguel “El Vasco” Lecuna, aunque luego pidió disculpas al respecto.
Georgina no solo no aceptó las disculpas, sino que trató de evitar coincidir con Moria a futuro, e inclusive rechazó una invitación a concursar en Cantando 2020 donde La One fue jurado, solo para no cruzársela.
EL GESTO DE GEORGINA BARBAROSSA QUE DIO QUE HABLAR Y QUE ABRIÓ LA PUERTA A UNA RECONCILIACIÓN CON MORIA CASÁN
En diálogo con Infama, Georgina dio las gracias por la nominación y pidió ganar tras 30 años en el oficio de la conducción. “Nunca en la vida hice lobby ni fui chupa medias para ganar. Jamás en la vida., Siempre estuve nominada, pero con Mirtha y Susana”, recordó.
Ante la especulación sobre si subiría al escenario a recibir su galardón con Moria en caso de empatar la cantidad de votos, Georgina fue enfática: “¿Cómo no subiría?”, dijo. “Yo creo que ella también subiría. Somos mujeres inteligentes. ¿Cómo no vamos a subir a recibir un premio?”, agregó.
La cronista preguntó si habría un abrazo entre ambas también y Georgina no se anduvo con vueltas. “Se puede ser educado también. Uno no puede dejar de ser educado y punto”, señaló, aunque se aclaró de agregar que no cree que habrá una reconciliación, manteniendo su histórica disputa.
