Hace unas semanas, Oriana Sabatini sorprendió a todos sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: terminó de escribir su primera novela, titulada “Podría quedarme acá”, que presentó este domingo en la Feria del Libro.

La actriz y cantante contó que este proyecto le llevó dos años de trabajo, y compartió las emociones intensas que vivió durante la escritura. Al finalizar la charla con los fans, la esposa de Paula Dybala y flamante mamá de Gia firmó ejemplares.

Entre los asistentes a la presentación estaban el papá de la autora, Ova Sabatini, y su hermana Tiziana junto a su pareja. “Podría quedarme acá” cuenta la historia de una joven cantante atraviesa una crisis personal y abandona su carrera en Estados Unidos para volver a Buenos Aires en busca de una vida más tranquila. Allí comienza a trabajar en una funeraria y se reencuentra de manera inesperada con su primer amor, muerto hace 13 años.

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LAS FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA NOVELA DE ORIANA SABATINI

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini en la presentación de su novela “Podría quedarme acá” (Foto: Movilpress)

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