La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari fue, sin dudas, uno de los eventos sociales más destacados del año. Con una puesta imponente y una ambientación de lujo, la pareja celebró su casamiento el sábado 2 de mayo en el exclusivo Palacio Sans Souci, rodeados de familiares y amigos.
El vestido de novia de Cande Ruggeri: minimalismo y elegancia atemporal
Para su gran día, Cande apostó por un diseño de Atelier Pucheta Paz que destacó por su elegancia y pureza de líneas. El vestido strapless, de corset recto y minimalista, resaltaba la silueta con una estructura impecable, mientras que la falda amplia aportaba el volumen justo para lograr un efecto sofisticado y moderno.
El gran protagonista fue, sin dudas, el velo extralargo, que sumó dramatismo y tradición al look. Con delicados bordados en el extremo, incluía las iniciales de los novios y la fecha del casamiento, un detalle íntimo y personalizado que no pasó desapercibido y elevó aún más el estilismo.
El styling se completó con piezas de una reconocida marca de joyas elegidas estratégicamente para acompañar sin robar protagonismo. Cande lució aros de oro blanco con brillantes baguette y un collar delicado en la misma línea, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y sutileza.
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Nicolás Maccari: un clásico impecable
Por su parte, Nicolás Maccari optó por un traje negro de corte clásico, con moño y camisa blanca, fiel a la elegancia tradicional masculina. Su look, sobrio y refinado, acompañó a la perfección el estilismo de la novia, consolidando una estética armoniosa y atemporal.
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Una boda de lujo en un escenario icónico
Según la información oficial, la ceremonia comenzó a las 16:30 con una puesta en escena que combinó la arquitectura clásica del palacio con una producción moderna y sofisticada. La ambientación incluyó un impactante despliegue de flores naturales y detalles de alta gama.
Tras el “sí, quiero”, los invitados disfrutaron de una recepción en los jardines con servicio gourmet y coctelería de autor. La celebración continuó en los salones internos con una fiesta de diez horas que incluyó shows en vivo y múltiples sorpresas.
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Un evento inolvidable
La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari no solo se destacó por su organización y locación, sino también por sus looks, que marcaron tendencia: minimalismo, elegancia y detalles personalizados fueron las claves de un estilismo que ya se posiciona como inspiración para futuras novias.
Fotos: Movilpress.