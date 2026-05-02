La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari fue, sin dudas, uno de los eventos sociales más destacados del año. Con una puesta imponente y una ambientación de lujo, la pareja celebró su casamiento el sábado 2 de mayo en el exclusivo Palacio Sans Souci, rodeados de familiares y amigos.

El vestido de novia de Cande Ruggeri: minimalismo y elegancia atemporal

Para su gran día, Cande apostó por un diseño de Atelier Pucheta Paz que destacó por su elegancia y pureza de líneas. El vestido strapless, de corset recto y minimalista, resaltaba la silueta con una estructura impecable, mientras que la falda amplia aportaba el volumen justo para lograr un efecto sofisticado y moderno.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

El gran protagonista fue, sin dudas, el velo extralargo, que sumó dramatismo y tradición al look. Con delicados bordados en el extremo, incluía las iniciales de los novios y la fecha del casamiento, un detalle íntimo y personalizado que no pasó desapercibido y elevó aún más el estilismo.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

El styling se completó con piezas de una reconocida marca de joyas elegidas estratégicamente para acompañar sin robar protagonismo. Cande lució aros de oro blanco con brillantes baguette y un collar delicado en la misma línea, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y sutileza.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

Nicolás Maccari: un clásico impecable

Por su parte, Nicolás Maccari optó por un traje negro de corte clásico, con moño y camisa blanca, fiel a la elegancia tradicional masculina. Su look, sobrio y refinado, acompañó a la perfección el estilismo de la novia, consolidando una estética armoniosa y atemporal.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

Una boda de lujo en un escenario icónico

Según la información oficial, la ceremonia comenzó a las 16:30 con una puesta en escena que combinó la arquitectura clásica del palacio con una producción moderna y sofisticada. La ambientación incluyó un impactante despliegue de flores naturales y detalles de alta gama.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

Tras el “sí, quiero”, los invitados disfrutaron de una recepción en los jardines con servicio gourmet y coctelería de autor. La celebración continuó en los salones internos con una fiesta de diez horas que incluyó shows en vivo y múltiples sorpresas.

Un evento inolvidable

La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari no solo se destacó por su organización y locación, sino también por sus looks, que marcaron tendencia: minimalismo, elegancia y detalles personalizados fueron las claves de un estilismo que ya se posiciona como inspiración para futuras novias.

Fotos: Movilpress.