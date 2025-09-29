Cande Ruggeri sorprendió y emocionó a sus seguidores al mostrar el romántico momento en el que su pareja, Nicolás Maccari, le propuso casamiento durante unas soñadas vacaciones en el Caribe.

El representante de futbolistas organizó una cena íntima a la orilla del mar, con velas y un clima de ensueño, donde se arrodilló frente a la influencer, le mostró el anillo y le hizo la gran pregunta. La hija de Oscar Ruggeri, visiblemente conmovida, aceptó entre lágrimas y compartió con sus fans cada detalle de la propuesta.

Cande Ruggeri anunció su casamiento con Nicolás Maccari. CRÉDITO: Instagram

En su cuenta de Instagram, Cande publicó dos fotos junto a su futuro esposo: en una se los ve abrazados mientras ella luce orgullosa su anillo de compromiso, y en la otra se aprecia el primer plano de la joya en su dedo anular.

Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE CANDE RUGGERI

Acompañó el posteo con un mensaje cargado de emoción: “Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… ¡Me caso! Te amo, te amo y te amo”.

Cande Ruggeri anunció su casamiento con Nicolás Maccari. CRÉDITO: Instagram

Además, difundió el video del inolvidable instante, en el que se observa su mezcla de sorpresa, felicidad y ternura. Para cerrar, la pareja realizó un posteo conjunto en el que confirmaron: “Nos casamos”, sellando así el inicio de una nueva etapa en su historia de amor.