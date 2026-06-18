El escándalo surgido a raíz de la fake news sobre el padre de Leo Messi que contó Florencia Peña en El Show del Verano, en Luzu TV, este jueves tuvo consecuencias contundentes para el streaming: Nico Occhiato decidió despedir a todos los responsables, incluida a la conductora, y ahora se supo qué decisión tomó Marley al respecto.

La decisión de Occhiato de privilegiar su relación con Leo Messi en medio de una ola cancelatoria contra Florencia Peña en las redes sociales, incluyó el levantamiento del ciclo que compartía con Marley, que actualmente está cubriendo el Mundial en EE.UU. junto a Ian Lucas.

Florencia Peña y Marley (Foto: Instagram @flor_de_pe)

Y si bien estaba pautado que Florencia Peña viajara en breve a ese país a unirse con su amigo y compañero, la situación quedó en la nada. En una entrevista con LAM, Juan Otero, el hijo de la actriz, dijo no saber si el programa estaba concluido o no.

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SE SUPO QUÉ HIZO MARLEY TRAS EL DESPIDO DE FLORENCIA PEÑA DE EL SHOW DEL VERANO

“Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa”, señaló Juan, en referencia a los móviles que realiza Marley a diario para Luzu TV.

Marley y Nico Occhiato (Fotos: Instagram @marley y @nicoocchiato)

“Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación”, acotó Juli Argenta. “Nosotros nos íbamos con mamá al Mudial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente”, reveló Juan Otero.

De esta manera, se supo que Marley tampoco seguirá al frente del ciclo que comenzó en 2002 en Telefe y Luzu TV decidió reinventar en formato de streaming para este verano, en un formato que dio momentos divertidísimos, aunque finalizó de forma polémica este jueves.

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