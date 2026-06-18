El escándalo por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi dejó a Florencia Peña en el centro de una tormenta mediática que afectó gravemente su salud emocional. Tras confirmar su renuncia definitiva a Luzu TV, la actriz se desvinculó por completo del ciclo que conducía junto a Marley, quien actualmente se encuentra cubriendo el Mundial 2026.

Sebastián Centeno, mánager de la actriz, rompió el silencio y no ocultó su preocupación por el estado de Peña. “Florencia está completamente rota y destrozada. Me asusté cuando la vi”, confesó el mánager en diálogo con Marina Calabró y Luis Ventura, que exigía al aire la palabra de la actriz.

En ese sentido, Centeno defendió el accionar de la artista frente al masivo repudio que recibió en redes sociales, pero sobre todo en medios de comunicación convencionales. “Si la quieren matar, matenla. Florencia se equivocó con una noticia que le dio una producción en la que confía por estar haciendo un streaming en vivo”, explicó, apuntando a la presión que vive su representada en estas horas.

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El representante fue contundente al describir el sufrimiento psicológico que atraviesa la actriz. “Se equivocó y está totalmente destruida. ¿Qué más quieren? ¿Que se tire de un balcón? Está muy mal, destrozada y con ataques de pánico”, sostuvo Centeno, y remarcó el impacto del hostigamiento mediático.

Además, alertó sobre las peligrosas consecuencias de la cancelación masiva: “¿Por esto vamos a salir a matar y descuartizar a una persona? ¿A querer arruinarla?”, se preguntó, visiblemente molesto por la reacción del público.

Centeno también denunció una persecución particular hacia la figura de Peña: “Cualquier palabra puesta en Florencia Peña tiene una connotación diferente”, afirmó, sugiriendo que existe una doble vara en el trato hacia la comediante por sus posturas públicas.

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Florencia Peña decidió dar un paso al costado y renunció a LUZU TV tras el error en vivo. Según su representante, la actriz “se hace cargo decidiendo correrse”, y ratificó la información sobre los ataques de pánico y la idea de llamar a los médicos ante el delicado cuadro emocional.

Centeno insistió en que el error de la producción no debería costar la carrera ni la salud de la conductora. “Fue un error humano garrafal y no hay justificación alguna, pero le puede pasar a cualquiera”, comparó, recordando otros históricos sucesos de la televisión argentina como el del propio Luis Ventura que dio la falsa noticia de la muerte de Cacho Fontana en Fantino a la Tarde y luego se desdijo en 2021.

En el cierre de su descargo en América TV, el mánager pidió una profunda reflexión social sobre la crueldad en los medios. “¿Hasta qué punto destruimos y liquidamos a alguien? Han pasado cosas peores en los medios de comunicación”, concluyó, buscando bajar el tono de la condena colectiva.

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