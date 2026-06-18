Marcelo Tinelli no se quedó callado frente a la polémica que se generó en torno a la salud de Jorge Messi y expresó toda su indignación en las redes sociales tras la difusión de versiones que la propia familia del astro argentino salió a desmentir.

Luego de que la familia Messi emitieran un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto por la privacidad familiar, el conductor decidió compartir el mensaje y fijar una contundente postura sobre lo sucedido: “Me parece vergonzosa la falta de escrúpulos y de respeto, en comunicar una noticia tan delicada de esa manera”, escribió Tinelli en una historia de Instagram, visiblemente molesto por el tratamiento que recibió el tema, en especial después de que Florencia Peña diera por confirmada -erróneamente- la muerte de Jorge Messi en el programa de streaming El Show del Verano (que se transmite por Luzu TV).

Además, el conductor les envió un fuerte mensaje de apoyo a Lionel Messi y a todo su entorno en medio del difícil momento que atraviesan: “Mi amor absoluto y mi apoyo TOTAL a @leomessi y su familia”, agregó, acompañado sus palabras con emojis de un corazón rojo y manos en señal de oración.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli)

En el escrito difundido este 18 de junio, la familia confirmó que Jorge Messi atraviesa “una situación de salud”, aunque aclaró que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

Asimismo, manifestaron su profundo malestar por las versiones que circularon en las últimas horas y cuestionaron la manera en que se abordó un tema estrictamente privado: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, remarcaron.

Por último, dejaron en claro que únicamente el círculo íntimo cuenta con información precisa sobre el estado de Jorge Messi y reclamaron “responsabilidad, prudencia y humanidad” al momento de informar sobre cuestiones vinculadas a la salud.

Marcelo Tinelli: “Me parece vergonzosa la falta de escrúpulos y de respeto, en comunicar una noticia tan delicada de esa manera. Mi amor absoluto y mi apoyo TOTAL a @leomessi y su familia”.

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EL GESTO DE GUILLERMO CAPUYA CON LA FAMILIA DE LEO MESSI POR LA SALUD DE JORGE

La preocupación por la salud de Jorge Messi sigue generando repercusiones y, en las últimas horas, fue el doctor Guillermo Capuya quien sorprendió al revelar el gesto que tuvo con la familia de Leo Messi al enterarse de la situación que atraviesa el padre del capitán de la Selección Argentina.

Todo ocurrió al aire de La Mañana con Moria, cuando Moria Casán le preguntó sin rodeos por el estado de salud del papá de Leo. Fue entonces que Capuya explicó que el futbolista ya había dado señales de estar atravesando un momento complejo a nivel personal: “Lo vimos el otro día en el partido, claramente emocionado y angustiado. Él dijo que estaba pasando por una situación familiar compleja. Se ha revelado que el papá tiene un tema de salud”, señaló.

Sin embargo, el médico fue contundente al marcar un límite respecto a la información que puede brindar: “No puedo decir lo que tiene y tampoco puedo hablar de gravedad, tenemos un secreto médico. Conozco perfectamente lo que tiene el papá, pero me amparo en el secreto médico”, afirmó.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando hizo una inesperada revelación sobre su cercanía con el entorno de los Messi: “Por respeto a la familia, porque conozco a Celia también. De hecho, hoy le escribí para ver lo que necesitaba y estar a disposición”, contó, dejando al descubierto el gesto que tuvo con la mamá del astro rosarino.

Además, remarcó el rol fundamental que Jorge Messi tuvo en la carrera del crack argentino, no sólo como padre sino también como una figura clave en las decisiones deportivas y personales que marcaron su trayectoria.

Pese a la preocupación familiar, Capuya destacó la fortaleza del campeón del mundo dentro de la cancha. “Evidentemente él se concentra en el fútbol, porque jugó un partido extraordinario el otro día y nadie se dio cuenta de absolutamente nada en su actitud futbolística. Pero cuando termina el partido, se nota. Los Messi son una familia muy unida”, cerró.