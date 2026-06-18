La preocupación por la salud de Jorge Messi sigue generando repercusiones y, en las últimas horas, fue el doctor Guillermo Capuya quien sorprendió al revelar el gesto que tuvo con la familia de Leo Messi al enterarse de la situación que atraviesa el padre del capitán de la Selección Argentina.

Todo ocurrió al aire de La Mañana con Moria, cuando Moria Casán le preguntó sin rodeos por el estado de salud del papá de Leo. Fue entonces que Capuya explicó que el futbolista ya había dado señales de estar atravesando un momento complejo a nivel personal: “Lo vimos el otro día en el partido, claramente emocionado y angustiado. Él dijo que estaba pasando por una situación familiar compleja. Se ha revelado que el papá tiene un tema de salud”, señaló.

Sin embargo, el médico fue contundente al marcar un límite respecto a la información que puede brindar: “No puedo decir lo que tiene y tampoco puedo hablar de gravedad, tenemos un secreto médico. Conozco perfectamente lo que tiene el papá, pero me amparo en el secreto médico”, afirmó.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando hizo una inesperada revelación sobre su cercanía con el entorno de los Messi: “Por respeto a la familia, porque conozco a Celia también. De hecho, hoy le escribí para ver lo que necesitaba y estar a disposición”, contó, dejando al descubierto el gesto que tuvo con la mamá del astro rosarino.

Además, remarcó el rol fundamental que Jorge Messi tuvo en la carrera del crack argentino, no sólo como padre sino también como una figura clave en las decisiones deportivas y personales que marcaron su trayectoria.

Pese a la preocupación familiar, Capuya destacó la fortaleza del campeón del mundo dentro de la cancha. “Evidentemente él se concentra en el fútbol, porque jugó un partido extraordinario el otro día y nadie se dio cuenta de absolutamente nada en su actitud futbolística. Pero cuando termina el partido, se nota. Los Messi son una familia muy unida”, cerró.

Lionel y Jorge Messi, su papá. (Foto: IG)

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EL COMUNICADO DE LA FAMILIA MESSI TRAS LOS RUMORES SOBRE EL PAPÁ DE LEO: “ESTÁ RECUPERÁNDOSE”

La salud de Jorge Messi (58) generó todo tipo de especulaciones, y a raíz de la fuerte versión de que habría fallecido que lanzó Florencia Peña en Luzu TV, desde la familia de Lionel Messi salieron a aclarar qué pasa.

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

Jorge Messi y Celia Cuccittini con sus hijos, Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge.

El comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge.

Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

Lionel y Jorge Messi.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.