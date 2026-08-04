Sandra Borghi atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida sentimental. Después de oficializar su romance con el empresario Pablo Rodríguez, la conductora emprendió un viaje familiar por Italia y compartió en sus redes las imágenes más emotivas de la travesía, que incluyó a sus hijos y a la hija de su pareja.

A través de su cuenta de Instagram, Sandra publicó un álbum de fotos que reunió los mejores momentos de la estadía en el país europeo. Las imágenes muestran una escapada marcada por el disfrute en pareja y en familia, con paisajes de ensueño como telón de fondo y una complicidad que quedó reflejada en cada postal.

LOS DESTINOS QUE RECORRIERON SANDRA BORGHI Y PABLO RODRÍGUEZ EN ITALIA

El grupo familiar visitó algunos de los paisajes más emblemáticos de Italia. Entre los puntos más destacados aparece la Cueva de Neptuno, en Cerdeña, un escenario natural ubicado en el promontorio de Capo Caccia y famoso por sus formaciones de estalactitas y estalagmitas.

Epígrafe: algunos de los paisajes que recorrió la familia en Cerdeña. Fuente: Instagram.. Crédito Instagram

También disfrutaron de Punta Molara, en Cerdeña, con las aguas cristalinas del Golfo Aranci como escenario, y de un paso por Roma, donde visitaron la Fontana di Trevi —allí Sandra siguió la tradicional costumbre de lanzar una moneda y pedir un deseo— y el histórico Coliseo romano, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad.

LA REFLEXIÓN DE SANDRA BORGHI SOBRE SU VIAJE POR ITALIA

El recorrido incluyó además paseos en lancha, cenas en restaurantes y caminatas al atardecer junto a Pablo Rodríguez, con quien fue fotografiada en varios momentos de cercanía y ternura.

: La pareja compartió momentos románticos durante el viaje. Crédito Instagram

Al cierre del álbum, la comunicadora sumó una reflexión sobre lo que significó la experiencia: “Italia está y estará siempre en nuestro corazón”, escribió, y agregó que el viaje estuvo lleno de “paisajes de ensueño, risas interminables y momentos que permanecerán con nosotros para siempre”.

Las vacaciones de Sandra Borghi y su novio Pablo Rodríguez en Italia. Crédito Instagram

En esa misma línea, la periodista destacó que lo más valioso no fueron los lugares visitados, sino los instantes compartidos en familia. Cerró su publicación asegurando que “atesorar momentos es la mejor forma de viajar por la vida” y agradeció a Italia por regalarle una historia familiar que, según sus palabras, conservará para siempre.

El recorrido incluyó paseos en lancha, cenas en lujosos restaurantes, caminatas bajo atardeceres y momentos románticos

De esta manera, Sandra Borghi volvió de Italia con una sonrisa que refleja el gran presente personal que atraviesa junto a Pablo Rodríguez, en una etapa marcada por la consolidación de su familia ensamblada.