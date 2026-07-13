Después de más de 25 años en los medios, Sandra Borghi tomó una decisión que marca un antes y un después en su carrera: dejó la televisión para meterse de lleno en el mundo empresarial.

La periodista hoy conduce una consultora de capacitación corporativa.

Borghi encontró en esta nueva faceta la posibilidad de manejar sus propios tiempos mientras sigue al frente de sus espacios en Radio Mitre y en el streaming de DirecTV GO.

SANDRA BORGHI Y SU SALTO AL MUNDO CORPORATIVO

El corazón de esta nueva etapa es una empresa que brinda capacitaciones a corporaciones en áreas como la oratoria, el storytelling y el entrenamiento de voceros. Sandra Borghi aplica ahí toda la experiencia que acumuló frente a cámara para ayudar a las organizaciones a construir una comunicación estratégica, basada en la identidad y el ADN propio de cada institución.

Sandra Borghi. Por: Instagram

Según trascendió, la decisión responde a que la periodista detectó que las habilidades del periodismo de alta exigencia —el manejo del discurso, la construcción de un relato y la solidez comunicacional— tienen un valor enorme para las empresas. Hoy, muchas compañías buscan especialistas que las ayuden a comunicar mejor, no solo a transmitir información.

LOS PROYECTOS CREATIVOS DE SANDRA BORGHI Y SU MOMENTO PERSONAL

La expansión de Borghi no se queda solo en las consultorías corporativas. La comunicadora también está al frente de una productora de contenidos y avanza en el desarrollo de un documental inspirado en una historia real. Estos proyectos le permiten organizar su tiempo con una flexibilidad que antes, atada a las exigencias del vivo televisivo, no tenía.

En el plano personal, esta etapa de reinvención coincide con un buen momento sentimental: Sandra Borghi mantiene una relación estable con el empresario turístico Pablo Rodríguez, con quien comparte viajes y experiencias que se integran a su nueva rutina. Así, la periodista arma una fase de su vida donde el disfrute y la autonomía son la prioridad.