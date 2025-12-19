Este viernes, Sandra Borghi se despidió de Mediodía Noticias y dejó atrás 25 años de trabajo en TN y eltrece. La periodista estuvo rodeada de sus hijos, que la acompañaron en este momento tan especial. “Me costó mucho tomar esta decisión”, confesó al aire, visiblemente conmovida.

La periodista también explicó el momento personal que la llevó a tomar esta decisión: “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, aseguró.

“Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo”, resumió.

Sandra Borghi con su hija y Mario Massaccesi en el estreno de Una Mágica Navidad (Foto: Movilpress).

Así fue la despedida de Sandra Borghi

Durante la despedida, Borghi recordó a su papá y le habló directamente a Luis Otero, su compañero en la conducción: “Cumplí el sueño de mi viejo, que era trabajar con vos. Él era racinguista como vos”, le dijo.

Borghi también les dedicó a sus hijos unas palabras llenas de orgullo: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”.

Al cerrar, fue contundente: “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”.