Lejos de las luces y de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el equipo de Puro Show decidió hacer su propia “anti fiesta”.

Pampito anticipó en sus redes sociales que no fueron invitados a la ceremonia de Aptra y, lejos de quedarse de brazos cruzados, les propuso a sus compañeras Fernanda Iglesias, Angie Balbiani y Pochi cenar en su casa para ver la ceremonia y criticarlo todo.

“Esta noche en casa hacemos la contrafiesta del Martín Fierro: la fiesta del resentimiento. Con Fernanda Iglesias y Pochi vamos a comer, ver los Martín Fierro y criticar todo. Llevo la decoración de la mesa, un Martín Fierro y el premio Puro Show de Oro”, dijo el conductor de eltrece por la tarde. Y, llegada la premiación, cumplió.

La “anti fiesta” de los Martín Fierro 2026 de Puro Show: lasagna, pijama y chismes

LASAGNA, PIJAMA Y CHISMES

“Noche de Martín Fierro en pijama. Ya llegaron las chicas. Creo que Pochi es la del pijama más caro. El tuyo también, Angie. El mío es el más pobrecito. Ah, hice lasagna”, dijo Pampito al inicio de la “anti fiesta” en la historia que subió a Instagram, mostrando los looks de sus compañeras de Puro Show.

Ubicada en el sillón y lista para ver la ceremonia, Fernanda acotó: “Un montón de gente quería estar en esta reunión”.

Dejando en claro que no todo lo que brilla es oro, Pochi reveló que su pijama era el más barato de todos: “No, el mío es de Shein”.

La “anti fiesta” de los Martín Fierro de Puro Show: lasagna, pijama y chismes (capturas de Instagram)

Transcurrida la cena, Pochi hizo una divertida parodia de la premiación y recibió su Martín Fierro... pero en la casa de Pampito.

“Me gané el Martín Fierro al meo más largo de la noche. Me siento muy orgullosa”, expresó con humor.

Sobre el final de la fiesta de Aptra, el conductor de Puro Show celebró que Guido Kaczka haya sido el ganador del Martín Fierro de Oro.