Escena de "Linternas" (Foto: gentileza HBO Max)

La serie Lanterns está a punto de revolucionar el universo de DC Studios. La historia de Hal Jordan y John Stewart no solo los reúne en pantalla, sino que los pone a patrullar el espacio en dos momentos clave: 2016 y 2026. Este salto temporal cambia todo lo que se sabía sobre el nuevo DCU y deja a Superman en un lugar inesperado.

Hasta el momento se suponía que Lanterns iba a desarrollarse en el “presente” del DCU, como otras producciones que prepara James Gunn como Superman o Supergirl. Pero la serie decidió patear el tablero: la trama arranca en 2016, con Hal Jordan investigando un tiroteo en un pueblo de Nebraska, y también mostrará hechos en 2026.

No se trata de simples flashbacks. Son dos líneas temporales conectadas, lo que cambia el peso de los Green Lanterns en el universo y reescribe la historia de los héroes. El dato clave: John Stewart no será el novato que muchos imaginaban. Si ya estaba siendo entrenado por Hal Jordan en 2016, para 2026 tendrá una década de experiencia como Lantern. Así, cuando aparezca junto a Superman y otros héroes, será un veterano curtido en batallas galácticas.

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La cronología se vuelve aún más interesante cuando se compara con Superman. James Gunn ya adelantó que el Superman de David Corenswet lleva solo tres años activo cuando arranca su película en 2025, es decir, empezó su carrera en 2022.

Eso significa que, cuando Superman empieza a salvar Metrópolis, John Stewart ya lleva seis años patrullando el espacio. Así, el Green Lantern se convierte en uno de los héroes más experimentados del DCU, desplazando a Clark Kent del lugar de pionero absoluto.

Imagen de Lantern (Foto: captura HBO Max)

La relación entre Hal Jordan y John Stewart será otro de los puntos fuertes de la serie. Kyle Chandler interpretará a Hal como un policía espacial veterano, mientras que Aaron Pierre será Stewart en plena etapa de aprendizaje. Pero no habrá mentorías amables: Jordan sigue entrenando a Stewart “a regañadientes” dos meses después de empezar, lo que anticipa choques y una dinámica tensa. Stewart, fiel a su perfil clásico, será rígido y disciplinado, con un pasado como marine que lo hace ideal para el Cuerpo de Lanterns.

Lanterns se estrenará el 16 de agosto de 2026 en HBO Max

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