La gala de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo su instante más conmovedor cuando el salón principal se sumió en un profundo silencio para dar paso al tradicional In Memoriam. El homenaje, esperado por todos, reunió a la comunidad artística en un clima de recogimiento y emoción.

El tributo puso el foco en dos leyendas del cine y la televisión nacional: Luis Brandoni y Héctor Alterio. La producción eligió una frase inolvidable de Brandoni para abrir el segmento: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”. La frase resonó fuerte en la sala y marcó el tono de la despedida.

Luis Bradoni en Nada (Foto: gentileza Disney+)

La encargada de ponerle voz y sentimiento al homenaje fue Ángela Torres, que interpretó en vivo una sentida versión de “Recuérdame”, la canción de la película Coco. Mientras sonaba la música, los rostros y nombres de los homenajeados se proyectaron en las pantallas, generando lágrimas y aplausos entre los presentes.

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Además de Brandoni y Alterio, el In Memoriam incluyó a personalidades muy queridas del ambiente artístico y periodístico. Entre los nombres destacados estuvieron Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Marikena Monti.

El segmento también recordó a figuras entrañables de la televisión y a quienes trabajaron detrás de cámaras, como Adela Gleijer, Claudia Schijman, Gaby Ferrero, Gastón Pessacq, Guadalupe Leuviah, Issac Eisen, Fabio “El Pollo” Moreno, José Andrada, Juan Carlos Velázquez, Lidia Semino, Rubén Maravini, Marta Lubos y Mercedes Portillo.

Héctor Alterio (Foto: Movilpress)

No faltaron los homenajes a Michelle Bonnefoux, Pablo López, Pablo Lago, María José Campoamor, Floro Oria Cantilo, Arturo “Cacho” de La Cruz, Rafael Solano, Rómulo Berruti, Rubén Patagonia, Rubén Polimeni y Julio Ricardo. El tributo cerró con la frase: “Siempre los recordaremos”, mientras se proyectaban imágenes de los momentos más emblemáticos de los homenajeados

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