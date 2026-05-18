Mica Viciconte dijo presente en los Martín Fierro 2026 y habló en exclusiva con Ciudad sobre su tenso cruce con Daniela Celis en La Jugada, el ciclo de Streams Telefe. La panelista y la ex Gran Germano protagonizaron un tenso debate sobre el juego de Lola Poggio en GH Generación Dorada y en diálogo con este portal contó cómo quedó el vínculo.

Todo comenzó cuando Daniela defendió el juego de Lolo dentro de la casa, una postura que no le cayó nada bien a Viciconte. Sin filtro, Mica le respondió: “Escuchá una cosa irrespetuosa, yo veo Gran Hermano y no le veo ningún juego a Lolo, me parece que estás viendo un GH de otra generación. ¿Cuál es el juego de Lolo? ¡Tiempo ya!”. La frase sorprendió a todos en el estudio y generó un debate inmediato entre los fanáticos del reality.

(Foto: Movilpress).

En el ida y vuelta con Ciudad, Viciconte explicó: “Es que en realidad yo hablo así, parece como que hablo enojada a veces, y ella habla un poco más dulce, entonces pareció que nos estábamos matando, pero en realidad hay buena onda, hay buena relación”.

La pareja de Fabián Cubero también reconoció que tienen formas muy distintas de ver el juego y que eso enriquece el programa: “Es verdad que pensamos diferente a la hora del juego y que para mí eso está bueno, que hace también que el programa se genere un debate”.

EL LOOK DE MICA VICICONTE PARA LOS MARTÍN FIERRO 2026

Mica Viciconte apostó por un look total black para los Martín Fierro 2026. La panelista deslumbró con un vestido de transparencias y brillos, confeccionado con bordados de lentejuelas negras que formaban dibujos orgánicos y geométricos sobre una base translúcida, dejando ver estratégicamente la piel.

El diseño tenía recortes cut out en la cintura y un efecto naked dress muy sofisticado, una de las tendencias fuertes de las alfombras rojas este año. Para sumar dramatismo, completó el outfit con un imponente abrigo largo negro de textura aterciopelada, con hombros marcados y caída oversized.

Mica Viciconte en los Martín Fierro 2026 (Foto: Movilpress).

En cuanto al beauty look, llevó el cabello recogido en un rodete tirante con acabado pulido, maquillaje en tonos nude y ojos iluminados, además de aros largos plateados que aportaron brillo sin quitarle protagonismo al vestido.

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