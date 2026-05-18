Este lunes 18 de mayo, APTRA entrega los premios Martín Fierro 2026 a la producción de TV del año pasado en una ceremonia con sede en el Hotel Hilton de Puerto Madero, y, como ocurre año tras año, la cámara de Ciudad pudo retratar a los famosos con sus mejores looks en la Alfombra Roja.

Desde las 19, los primeros invitados comenzaron a pasar por la alfombra para ser entrevitados por Iván de Pineda y Josefina “China” Ansa. Algunos de los que se animaron a lucir sus mejores looks fueron Moria Casán, Juli Poggio, Lizy Tagliani y Teté Coustarot.

También desfilaron sus mejores atuendos Benjamín Vicuña, Marley, Mariana Brey, Georgina Barbarossa, Marisa Andino, Barby Franco, Wanda Nara, Adriana Salgueiro, Daniel Gómez Rinaldi, Susana Roccasalvo, Nancy Duré, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña y muchos más.

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LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2026

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Moria Casán con su nieto Dante (Foto: Movilpress)

Ariel Puchetta (Foto: Movilpress)

Alexis Puig (Foto: Movilpress)

Luciano Cáceres (Foto: Movilpress)

Angie Landaburu (Foto: Movilpress)

Marisa Andino (Foto: Movilpress)

Agustín "Cachete" Sierra (Foto. Movilpress)

Adriana Salgueiro (Foto. Movilpress)

Jazmín Stewart (Foto. Movilpress)

Teté Coustarot (Foto. Movilpress)

Rodolfo Barili (Foto. Movilpress)

Paulo Kablan y Edith Garibotti (Foto. Movilpress)

Gustavo Garzón (Foto. Movilpress)

Eliana Guercio (Foto. Movilpress)

César Bordón (Foto. Movilpress)

Iván de Pineda (Foto: Movilpress)

Darío Lopilato y María Irigaray (Foto: Movilpress)

Lucía "La Tora" Villar (Foto: Movilpress)

Chino Leunis (Foto: Movilpress)

Pía Shaw (Foto: Movilpress)

Josefina "China" Ansa (Foto: Movilpress)

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