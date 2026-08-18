Una inesperada foto en un restaurante de Buenos Aires volvió a enfrentar a Chechu Bonelli e Ivana Figueiras. La imagen mostró a Bonelli junto a Natalia, una modelo uruguaya que es pareja de Tomás Guarrachino, padre de la hija menor de Figueiras.

La particularidad de la postal no pasó inadvertida, ya que Figueiras es actualmente pareja de Darío Cvitanich, expareja de Chechu Bonelli.

La fotografía fue compartida por el RRPP Marcelo Meca Videla y Pochi la replicó en su Instagram con un picante comentario: “Esto va a dar que hablar... Chechu Bonelli compartiendo mesa y foto con Natalia, modelo uruguaya y pareja de Tomás Guarrachino, ex y padre de la hija más chica de Ivana Figueiras. Ahora nadie quiere meterse en quilombos ni dar que hablar pero... ¡Lo que le habrán zumbado los oídos a Ivana!”, escribió la panelista de Puro Show.

La foto de Chechu Bonelli con la actual pareja del ex de Ivana Figueiras. Captura: Instagram Pochi de Gossipeame

LA REACCIÓN DE IVANA FIGUEIRAS A LA FOTO DE CHECHU BONELLI

Al ver la foto, Figueiras reaccionó y fue al hueso: “Pará... ya me perdí.. esta la Chechu, es la q está CAANSAAAAAADA del quilombo??? JAJAJAAJ NO PUEDO MÁS”.