La noticia del compromiso de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras volvió a poner a Chechu Bonelli en el centro de la escena.

Unos días después de que trascendiera que el exfutbolista le había pedido casamiento a su actual pareja, la periodista sorprendió con un posteo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Bonelli publicó en Instagram una serie de fotos en las que se la ve posando dentro de un auto, con un look de cuero y elaborado peinado. Pero lo que más repercutió no fueron las imágenes, sino el mensaje que eligió para acompañarlas.

“Nunca se salten la etapa de estar solos… Hay mucha, mucha paz ahí”, escribió.

La publicación apareció en un contexto particularmente sugestivo: el mismo en el que se conocía públicamente la noticia del compromiso de su expareja, con quien estuvo 14 años y tuvo tres hijas.

Foto: captura de Instagram Chechu Bonelli

El posteo de Chechu Bonelli que generó todo tipo de interpretaciones

La frase de Bonelli no menciona en ningún momento a Darío Cvitanich ni a Ivana Figueiras. Sin embargo, el momento elegido para compartirla hizo que sus seguidores rápidamente la vincularan con la noticia que acababa de trascender.

De hecho, no es la primera vez que una publicación de la periodista despierta especulaciones alrededor de su presente sentimental.

Días atrás, también había compartido otra producción de fotos con una frase que había llamado especialmente la atención: “Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”. Esa publicación también había coincidido con las repercusiones por el supuesto compromiso de su ex.

Ahora, Bonelli volvió a poner el foco en una idea similar: la tranquilidad de estar sola.

Y aunque no hizo referencia directa a su exmarido, el timing del mensaje volvió a alimentar las interpretaciones.

Foto: Instagram Chechu Bonelli

Foto: Instagram Chechu Bonelli

Foto: Instagram Chechu Bonelli

Qué pasó entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

La noticia que volvió a instalar el nombre de Chechu Bonelli fue difundida inicialmente por Paula Varela en Intrusos. Según contó la periodista, Cvitanich le habría propuesto matrimonio a Figueiras después de una situación de tensión que ambos habrían atravesado durante una cena.

Figueiras luego confirmó la noticia de la propuesta de casamiento y refutó por completo que haya habido un escándalo o pelea previamente.

Foto: Captura de Instagram (@daricvitaok)

Más allá de las versiones sobre cómo ocurrió la propuesta, el vínculo entre ambos atraviesa actualmente una nueva etapa después de una relación que tuvo idas y vueltas.

Cvitanich y Figueiras blanquearon su romance en 2025, poco después de la separación del exfutbolista de Chechu Bonelli. La relación quedó entonces envuelta en rumores y versiones sobre una supuesta tercera en discordia, algo que ambos rechazaron. Posteriormente tuvieron una separación y finalmente se reconciliaron.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: una separación después de 14 años

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estuvieron juntos durante aproximadamente 14 años y formaron una familia con sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia.

La separación se confirmó públicamente en 2025 y desde entonces el vínculo entre ambos quedó marcado por distintos momentos de tensión y exposición mediática.

¿Funcionará el incentivo de Chechu Bonelli a Darío Cvitanich?

De hecho, después de que trascendieran los rumores de compromiso, Bonelli fue consultada por Intrusos y dejó en claro que actualmente la comunicación con el padre de sus hijas es muy distante.

“No tengo diálogo, no tengo diálogo”, había dicho cuando le preguntaron por el supuesto casamiento. Luego explicó que actualmente se comunican por mail y que tienen un plazo de 48 horas para responderse.

Al mismo tiempo, Bonelli aseguró que le gustaría que con el tiempo pudieran mejorar el vínculo “por todo, por mis hijas, sobre todo”.

Ahora, mientras su exavanza hacia un posible nuevo matrimonio, la periodista parece concentrada en otra cosa. O al menos eso es lo que sugieren sus últimos posteos: disfrutar de una etapa en soledad.

Y aunque Chechu no aclaró si su frase tuvo o no destinatario, sus seguidores no tardaron en leer entre líneas.