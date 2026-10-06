Darío Cvitanich e Ivana Figueiras atraviesan un momento clave de su relación. Después de superar varias turbulencias mediáticas, la pareja habría decidido sellar su amor con una boda y ya tendría fecha confirmada para pasar por el altar.

La primicia fue dada a conocer en LAM, donde Karina Iavícoli contó los primeros detalles del esperado casamiento mientras la modelo y el exfutbolista se encontraban disfrutando de la despedida de Lionel Messi en el Monumental: “El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío”, anunció la periodista en el programa de América.

Según la información que brindó Iavícoli, la celebración será multitudinaria y ya estaría avanzando la organización: “Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana”, detalló.

Foto: Instagram (@figueirasivana)

El lugar elegido tiene además un significado especial para la pareja y su entorno. Allí se reunirían familiares y amigos para celebrar el comienzo de una nueva etapa, después de un romance que estuvo marcado desde sus inicios por la exposición mediática.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras hicieron público su romance en septiembre de 2025, poco después de la separación del exfutbolista de Chechu Bonelli, la madre de sus hijas.

El comienzo de la relación estuvo rodeado de versiones y repercusiones, especialmente por la manera en que se produjo la ruptura del matrimonio de Cvitanich. Sin embargo, la pareja decidió continuar adelante con su vínculo pese a las críticas y los rumores.

“El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana Figueiras y Darío Cvitanich”.

En diciembre de 2025, incluso, atravesaron una breve crisis y anunciaron su separación. Pero el distanciamiento duró poco: a las pocas semanas retomaron la relación y volvieron a mostrarse juntos.

Meses más tarde llegó otro momento decisivo: la propuesta de matrimonio. El pedido tuvo lugar en el Palacio Duhau y aquella noche también estuvo atravesada por un fuerte revuelo mediático. Ahora, con la fecha ya confirmada, todo indica que aquella propuesta finalmente tendrá su gran desenlace.

Si no hay cambios en los planes, el 20 de marzo de 2027 Darío Cvitanich e Ivana Figueiras celebrarán su casamiento ante entre 250 y 300 invitados, dejando atrás las tormentas que acompañaron el comienzo de su historia para apostar definitivamente por su futuro juntos.

“Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana”.

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EL POSTEO DE IVANA FIGUEIRAS JUNTO A DARÍO CVITANICH TRAS EL ESCÁNDALO CON CHECHU BONELLI: VIAJE ROMÁNTICO Y MUCHO AMOR

En medio del escándalo que volvió a enfrentarla con Chechu Bonelli, Ivana Figueiras eligió mostrar públicamente cómo está su relación con Darío Cvitanich. La modelo compartió una serie de fotos de una escapada romántica junto al exfutbolista y dejó en claro que, pese al ruido alrededor, el vínculo continúa firme.

En una de las postales, Figueiras apareció abrazada a Cvitanich frente a un imponente paisaje de montaña y nieve y a puro mimo. Una imagen cargada de complicidad que la modelo decidió publicar en sus redes sociales.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el mensaje que eligió para acompañar la foto: “Siempre”, escribió Ivana junto a un corazón blanco. Una sola palabra que, en medio de la polémica, funciona como una contundente declaración de amor hacia el exfutbolista.

Foto: Instagram (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

La publicación mostró a la pareja disfrutando de unos días lejos de la exposición y rodeados de naturaleza. En las imágenes también se pueden ver distintos momentos de la escapada, con Ivana y Darío muy cerca y compartiendo el viaje.

¡Enamorados!

Foto: Instagram (@figueirasivana)

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