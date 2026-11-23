Los panelistas de Los Profesionales rompieron el silencio después de que Flor de la Ve anunciara en vivo que el ciclo llegará a su fin el próximo 31 de enero. Tras enterarse de que el programa no continuará en El Nueve a partir de enero de 2027, los integrantes del equipo aprovecharon la ausencia de la conductora para expresar su sorpresa, tristeza y malestar por la manera en que recibieron la noticia.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Damián Rojo, quien reconoció que no esperaba enterarse de esa manera. “Me sorprendió enterarme al aire”, señaló el periodista, aunque también destacó que al menos conoció la decisión con varios meses de anticipación y no sobre el cierre del ciclo.

Fotos: capturas El Nueve

Naiara Vecchio, en cambio, no ocultó el impacto que le produjo la noticia y describió la sensación que tuvo cuando Flor comunicó el final del programa. “Me quedé muda. Sentí un vacío en el estómago. Entiendo que la televisión es así y no hubo tiempo de decirlo”, expresó. “Todavía estoy movilizada, vivir en la incertidumbre no está bueno”, agregó.

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Andrea Taboada contó que, después de la sorpresa inicial, mantuvo una conversación privada con la conductora y buscó llevar tranquilidad respecto del futuro laboral del equipo. “Sé que se van a abrir otras puertas”, manifestó, y aclaró que consideraba que Flor de la Ve había hecho lo que estaba a su alcance.

Ana Laura Román, que no estaba presente en el estudio cuando se comunicó la noticia, relató que se enteró del final del ciclo porque sus compañeros le enviaron la información por teléfono. “Lo único que lamento es que ustedes no lo supieran antes de que Flor lo comunicara. Los trabajos empiezan y terminan, el nuestro es así siempre. El tema es que teníamos la certeza de que teníamos un año más de trabajo, eso es lo que te preocupa”, reflexionó.

Fotos: capturas El Nueve

La periodista también destacó el grupo humano que se había formado en el programa, pero no pudo contener la emoción y terminó quebrándose: “No quiero hablar más”.

Fernando Cerolini, por su parte, aportó una mirada más crítica desde su experiencia gremial. “Yo vengo de formación gremial y hay algunas cosas que no tienen que pensar”, sostuvo. Y dejó una reflexión sobre la manera en que se manejan estas situaciones: “Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás porque podés lastimar gente”. Además, reconoció que esperaba que la noticia se comunicara de otra manera.

Por su parte, Flor de la V también había realizado su descargo el viernes, después de confirmar el final de “Los Profesionales”. La conductora explicó que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y que buscaría conocer cómo continuaría su propio lugar dentro de El Nueve, en medio de la incertidumbre que generó la decisión sobre el futuro del ciclo.

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