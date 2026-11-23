Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini protagonizaron un momento desopilante en La Mañana con Moria, cuando la conductora decidió recordar cómo fue el primer encuentro íntimo de la pareja. Sin embargo, el dirigente político sorprendió con una versión inesperada de aquella experiencia y lanzó una frase que provocó carcajadas en el estudio: “¡Se me tiró encima y no la podía sacar!”.

Todo comenzó cuando La One tomó la iniciativa y anunció que quería compartir con sus compañeros una anécdota de la intimidad de la pareja. “Quiero contarles de nuestra primera vez”, adelantó, mientras Galmarini intentaba anticiparse a lo que vendría. “No, no, fue una vergüenza”, reaccionó él, antes de soltar su particular relato.

Foto: captura eltrece

“¡Se me tiró encima y no la podía sacar!”, disparó el Pato, sin perder el humor. Pero todavía tenía otro detalle para agregar: “Gritaba el gol de Boca y no tenía nada que ver”. La ocurrencia descolocó a Moria, que no tardó en responderle fiel a su estilo: “¿Papi, vos estás bien? Pato no funciona bien a la mañana, parece”.

Leé más:

Indignada: María Fernanda Callejón se fue en vivo del programa de Moria Casán

LA DECLARACIÓN DE AMOR DEL PATO GALMARINI A MORIA CASÁN

El intercambio continuó entre risas y comentarios de los integrantes del panel. María Fernanda Callejón también se sumó a la conversación y celebró la escena que estaba construyendo la pareja: “Igual la película que se está haciendo es maravillosa”.

Más adelante, Guillermo Capuya quiso saber si Galmarini estaba enamorado de la conductora. En un primer momento, el dirigente intentó esquivar la pregunta: “No me preguntes a mí, pregúntele a ella”. Sin embargo, ante la insistencia, terminó confesando sus sentimientos: “Sí. Lo que más me enamora es que es buena mina”.

Foto: captura eltrece

Galmarini también destacó la manera en que Moria se vincula con las personas y su compañerismo, tanto dentro como fuera del estudio. Por su parte, la conductora aprovechó el momento para reflexionar sobre la posibilidad de enamorarse y disfrutar de una relación en una etapa adulta de la vida. “Lo que más hacemos es reírnos. Hay un gran sentido del humor. Compartimos buenas cosas”, explicó.

“Chicos, encontrar una persona cerca de los 80. Amor adulto, silver generation. La gente está tan descartada para todo desde muy joven. Está descartada para la vida, para el goce”, sostuvo Moria, reivindicando la posibilidad de vivir el amor sin importar la edad.

Finalmente, la One destacó una de las cualidades que más valora de su pareja y que considera fundamental para sostener el vínculo: “La lealtad es un valor muy grande para él”.

Leé más:

Moria Casán y Sabrina Rojas protagonizaron un divertido ida y vuelta en vivo: “No quiero perder...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.